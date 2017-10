Keelesäuts. Koma kirjas

Kui kirjutame kellelegi kirja, siis tuleb adressaadi poole pöördudes tema nime ette kirjutada koma: "Tere, Peeter!" See on nii sellepärast, et "kallis sõber" selles tervituslauses on üte.

Kui soovime näiteks sünnipäevakaardile lisada, kus ja millal on õnnitlus kirja pandud, siis ei pea komaga eraldama kohanime ja kuupäeva juhul, kui need on seesütlevas ja alalütlevas käändes: "Tallinnas 16. oktoobril 2017. aastal."

Kõige lihtsam ongi meelde jätta seda, et kohanime ja kuupäeva vahele tuleb panna koma siis, kui need on nimetavas käändes: "Tallinn, 16. oktoober 2017."

Kirja lõpetame enamasti selliste sõnadega nagu "tervitades", "kallistades", "lugupidamisega" või "ootama jäädes". Nende sõnade ja oma nime vahele ei ole vaja koma panna.

