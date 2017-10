17. oktoobril antakse välja Bookeri kirjanduspreemia, mille nominentide seas on nii uusi tulijaid kui ka klassikuid. Ennustusportaali andmetel on kõige tõenäolisem võitja George Saunders raamatuga "Lincoln In The Bardo".

Man Bookeri kirjanduspreemia seekordsed nominendid on:

Paul Auster "4321"

Emily Fridlund "History of Wolves"

Fiona Mozley "Elmet"

George Saunders "Lincolnd in the Bardo"

Ali Smith "Autumn"

Mohsin Hamid "Exit West"

Ennustusportaali Nicerodds andmetel on kõige tõenäolisem võitja George Saunders (2.87), kellele järgnevad Ali Smith (5), Fiona Mozley (7.5) ja Paul Auster (7.5). Kõige ebatõenäolisemaks võitjaks peetakse Emily Fridlundi (11).

Žürii esimees Lola Young kirjeldas seekordsed nominente kui "unikaalseid ja kartmatuid raamatuid, mis võitlevad ühiselt konventsionaalsuse vastu".

Valikust jäid välja aga kriitikute poolt tõenäolisteks võitjateks peetud autorid: Sebastian Barry "Days Without End", Arundhati Roy "The Ministry of Utmost Happiness", Zadie Smith "Swing Time" ja Colson Whitehead "The Underground Railroad".

2016. aastal võitis Bookeri preemia esimese Ameerika kirjanikuna Paul Beatty teosega "The Sellout".