Kirjanike liidu esimehed. Enn Nõu: organisatsiooni alustada on palju kergem kui lõpetada

Enn Nõu rääkis, kuidas 1944. aastal oluline osa Eesti kirjanikkonnast põgenes, peamiselt Rootsi, aga osa ka Saksamaale. 1945. aastal loodi välismaine Eesti Kirjanike Liit, esimeheks sai August Mälk. Pärast teda juhtis seda Kalju Lepik ning seejärel Enn Nõu.

"Karl Ristikivi oli niisugune vaikne, leebe huumoriga, heatahtlik. Seda ma ei saa ütleda kõigi nende kirjanike kohta. Mitte et nad oleks halba tahtnud, aga kirjanikud on väga enesekesksed, nad vaatavad peamiselt oma naba ja on huvitatud, et nende asju ette loetaks, nendest räägitaks. /---/ Kirjanikud on omapärased, ma isegi ütleks, et rohkem või vähem isegi vaimuhaiguse piiri peal. Seepärast nende looming on sageli nii fantastiline," sõnas Nõu muu hulgas.

Enn Nõu meenutas, mis viis selleni, et tema 1999. aastal liidu etteotsa asus ning kuidas välismaine liit Eesti liiduga ühendati.

"Ma olin umbes poolteist aastat esimeheks ja lõpetajaks. Organisatsiooni alustada on palju kergem kui lõpetada. Sõda käima panna on ka palju kergem kui pärast rahu teha."

Videointervjuude sari valmis Eesti Kirjanike Liidu 95. sünnipäeva puhul.