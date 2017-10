Katrin Tiidenbergi raamat kummutab sotsiaalmeedia kohta levivaid müüte

Raamat põhineb suures osas autori enda doktoritöö uuringutel ning ühtlasi viimase 15 aasta olulisematel rahvusvaheliselt tunnustatud uuringutel, vahendasid AK kultuuriuudised.

Raamat aitab mõista infoühiskonnaga kaasnevaid protsesse ja nähtusi ning mõtestada enda ja teiste käitumist veebikeskkonnas. Samuti kummutab raamat mitmeid sotsiaalmeedia ja veebisuhtluse kohta levinud müüte.

"Ma arvan, et üks kindlasti, mis purustatud saab, on see, mis puudutab selfisid või enekaid või selvepilte ja kuivõrd erinevaid tähendusi inimesed nende piltide tegemisele annavad. See ei ole sugugi mitte nartsissistlike enesepildistajate hobi, vaid seal võib olla väga palju igasuguseid allhoovusi ja tagamõtteid, mis on pigem sellised võimustavad ja identiteeti kujundavad," kommenteeris Tartu Ülikooli meediauuringute professor Andra Siibak.

Tallinna Ülikooli sotsiaalmeedia ja visuaalkultuuri dotsent, raamatu autor Katrin Tiidenberg arvas, et internetti ja sotsiaalmeediat on oluline uurida, sest see mängib niivõrd olulist rolli selles, kuidas me tänapäeval suhtleme, suhestume, iseendast ja maailmast aru saame.