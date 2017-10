PÖFF kuulutas välja 18 võistlusfilmi

Kümne filmi puhul on tegu maailma-, seitsme filmi puhul rahvusvahelise ja ühe filmi puhul Euroopa esilinastusega.

Programm on žanriliselt mitmekesine, ulatudes draamast thrillerini ja komöödiast õudusfilmini.

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul on tegu tugevate autorifilmidega. "See väga eripalgeline valik võib esile kutsuda vastakaid arvamusi, aga autorifilm peabki seda tegema – tekitama vaidlusi ja küsimusi."

Enimesindatud maailmajagu võistluskavas on Euroopa kaheksa filmiga, seitse filmi on pärit Aasiast ja kolm Ameerikast. Eksootikat lisavad sellised riigid nagu Colombia, India ja Kõrgõzstan. Üle kolme aasta võistleb peaauhinnale ka Eesti film, Sulev Keeduse "Mehetapja / Süütu / Vari". Samuti on Eesti kaastootjaks soomlase AJ Annila filmile "Igitee".

Noorim lavastaja on 35-aastane šveitslanna Christine Repond ("Vaakum"), vanim 66-aastane iraanlane Fereydoun Jeyrani ("Lämbumine"). Naislavastajaid on kokku kolm: peale Christine Repondi veel itaallanna Paola Randi ("Väike Tito") ja türklanna Pelin Esmer ("Midagi kasulikku").

Lavastajatest kõige rohkem rahvusvahelist tuntust on kogunud itaallane Pasquale Scimeca ("Pall") ja katalaan Marc Recha ("Vaba elu"), kelle varasemaid filme on näidatud Veneetsias, Cannes´is, Torontos, Locarnos ja teistel nimekatel festivalidel.

PÕHIVÕISTLUSPROGRAMMI JÕUDSID (lisatud PÖFFi tutvustused):



„Värav” (Ukraina)

Brama

Režissöör Volodõmõr Tõhhõi

Maailma esilinastus



Julgeks öelda, et sellist filmi Tšornobõli katastroofist ja selle pärandist pole te veel näinud. On see fantastiline must komöödia? Või hoopis õudusfilmi elementidega apokalüptiline tragöödia? Mine võta kinni. Parajalt pöörane igatahes. Vanaema Prisja, tema tütar Slava ja tütrepoeg Vovtšõk elavad oma igapäevast elu jumalast hüljatud Tšornobõli keelutsoonis, kus võib kohata ainult metsloomi, russalkasid ja stalkereid. See on maailm, kus segunevad müütiline ja reaalne. Pavlo Arje populaarsel näitemängul põhinev film on mõistujutt Ukraina riigist, mis pole Tšornobõli katastroofile järgnenud impeeriumi lagunemise segadusest ja moraalsest laostumisest siiani välja tulnud.



„Allakäigu lapsed” (Iisrael)

Children of the Fall

Režissöör Eitan Gafny

Maailma esilinastus



Mis, slasher PÖFFi võistluskavas? Rahu, ainult rahu! See ei ole ainult õudusfilm. See on midagi palju enamat. 1970ndate alguses saabub Iisraeli oma juudi juuri avastama nooruke ameeriklanna Rachel. Temast saab kibbutzi vabatahtlik. Eitan Gafny kasutab leidlikult populaarset meelelahutuslikku žanrit koos kõigi selle stampidega, et öelda midagi väga olulist oma maa ühiskonna ja selles valitseva sallimatuse, ksenofoobia kohta. Tugeva sotsiaalkriitilise alltekstiga film osutab sügavatele haavadele ja vastuoludele juudiriigi rahva teadvuses.



„Ja enam surm ei valitse siis” (USA)

Dominion

Režissöör Steven Bernstein

Rahvusvaheline esilinastus



See oli vist Toomas Raudam, kes kirjutas, et Dylan Thomas suri murtud südamesse ja räsitud hinge? Steven Bernsteini film ei jäta mingit kahtlust, et see võiks teistmoodi olla. See on lugu maailma luulekunsti tõelise rokkstaari viimastest elupäevadest – peamiselt tollest kurikuulsast 1953. aasta 3. novembrist, kui parasjagu turneel viibiv Thomas end New Yorgis White Horse Tavernis koomasse joob, teatades visalt elava legendi järgi pärast 18. viskiklaasi tühjendamist, et see on vist rekord. Rohke luulega pikitud linateoses mängib teravmeelseid repliike ja filosoofilisi mõtteterasid pilduvat Thomast teine waleslane, Rhys Ifans, ja see on vaieldamatult suurroll. Kohustuslik film mitte ainult luulesõpradele ja suurmeeste elulugude huvilistele.



„Pall” (Itaalia)

Balon

Režissöör Pasquale Scimeca

Maailma esilinastus



Kui keegi väidab, et need, kes iga hinna eest üle Vahemere Euroopasse üritavad jõuda, on kõigest majanduspagulased, mitte sõjakoleduste ja vägivalla eest põgenejad, vaadaku seda filmi. Tõsielusündmustel põhinev lugu jutustab õest ja vennast, kellel tuleb taluda kõige uskumatumat ülekohust, enne kui neile terendab pisuke lootuskiir. See ei ole film immigrantidest. See on lugu tänapäeva Aafrikast. Hirmutav lugu!



„Vastselt vallaline” (USA)

Newly Single

Režissöör Adam Christian Clark

Maailma esilinastus



Isegi Woody Allen pole seda veel näinud. Mõruda maitsega urbanistlik komöödia Los Angelese noorte intellektuaalide elust. 30ndates enesekeskne filmilavastaja üritab meeleheitlikult püsisuhet luua, aga ei saavuta peale juhuseksi midagi. Suurepärane meie aja kangelase portree.



„Öine avarii” (Kõrgõzstan)

Тунку Кырсык

Režissöör Temirbek Birnazarov

Maailma esilinastus



Kõrgõzstani filmikunst pole maailmas sugugi tundmatu. Sealt pärit lihtsaid, sügavat inimlikku sisu kandvaid lugusid võib ikka ja jälle kohata kõige tuntumatel festivalidel. Siin sõidab üks elult peksa saanud vanamees oma mootorrattaga otsa tundmatule neiule, viib ta koju, ravitseb terveks ja... ärkab seda tehes ka ise uuesti ellu. Poleks ime, kui see maalilis-poeetiline film peaauhinna võidaks.



„Võistleja” (Colombia)

El Concursante

Režissöör Carlos Osuna

Maailma esilinastus



Teate ju küll neid kampaaniaid, mille ajal saate ostude eest kogutud kleepsud vahetada pottide või pannide vastu. Colombias võib see tekitada suisa rahvarahutusi. Potte nõutama koguneva hiigelpika järjekorra ja selles seisvate inimeste kaudu kirjeldab autor teravmeelselt kogu Colombia ühiskonna seisundit.



„Vaba elu” (Hispaania)

La vida lliure

Režissöör Marc Recha

Maailma esilinastus



Pole just palju filme, mille üheks peategelaseks võib nimetada loodust. Siin on üks sellistest – ei vähem ega rohkem kui armastuskiri imeilusale Menorca saarele. I maailmasõja ajal Menorcale saadetud lapsed igatsevad olla sama vabad nagu tuul. Ka film ise on vaba ja loomulik nii oma ülesehituselt kui näitlejate mängult. Kõlab katalaani keele kohalik murre. Maiuspala reisihuvilistele.



„Vaakum” (Šveits-Saksamaa)

Vacuum

Režissöör Christine Repond

Maailma esilinastus

35. pulma-aastapäeva eel tabab truud abielunaist tõeline šokk: ta on HIV-positiivne. Aga kuidas? Vastus saab olla ainult üks: abikaasa kaudu. See on terav psühholoogiline draama, kus pannakse proovile tegelaste aastakümnetepikkune armastus. Hirmuäratavalt realistlik.



„Midagi kasulikku” (Türgi-Prantsusmaa-Holland-Saksamaa)

İşe Yarar Bir Şey

Režissöör Pelin Esmer

Rahvusvaheline esilinastus



Luuletaja kohtab rongis tütarlast, kes sõidab läbi viima eutanaasiat. Elu ja surma küsimus tõuseb selles pehmelt voolavas pastelses filmis esile tasapisi, aga vääramatult. Film nagu luuletus.

„Igitee” (Soome-Eesti)

Ikitie

Režissöör AJ Annila

Rahvusvaheline esilinastus



10 000 ameeriklast asutavad 1930ndatel Nõukogude Liidus kolhoose ja ehitavad siiras tões ja usus üles sotsialismi - täiesti uskumatu lugu ajaloo põhjatust varasalvest! „Igavese armastuse sõdalase” ja „Sauna” autor AJ Annila on tagasi emotsionaalse ajaloolise draamaga, mida tuleks kohustuslikus korras näidata kõigile neile, kes eitavad kommunismi kuritegusid. Soomes peamiselt nelja- ja viietärniarvustusi pälvinud filmis teeb oma viimase rolli ka Lembit Ulfsak.



„Lämbumine” (Iraan)

Khafegi

Režissöör Fereydoun Jeyrani

Rahvusvaheline esilinastus



Iraani filmitööstus avaldab oma rohkem kui saja mängufilmiga aastas muljet. „Lämbumine” tõuseb teiste seast eredana esile. See on omapärane, Hitchcocki mõjutustega love noir. Lugu õnnetust naisest, kelle armastusevajadus on nii suur, et sunnib astuma meeleheitlikke samme. 66-aastase Fereydoun Jeyrani mitmekihiline film näitab halastamatult, kui kergesti manipuleeritav võib olla armastus. Suurepärane roll kohalikult ekraanitähelt Elnaz Shakerdoustilt.



„Ekskavaator” (Lõuna-Korea)

Poclain

Režissöör Lee Ju-Hyoung

Rahvusvaheline esilinastus

Kui Lee Ju-Hyoungi nimi ei pruugi veel midagi öelda, siis Kim Ki-duki oma ütleb päris kindlasti. Viimane on selle filmi stsenarist ja produtsent. Endine sõdur, kes käsutati 1980. aastal maha suruma demokraatia eest võitlevate Gwangju üliõpilaste ülestõusu, kaevab juhuslikult välja veresauna ohvrite jäänused. Aastakümneid närinud südametunnistus sunnib teda üles otsima toonastes sündmustes osalejad – käsutäitjatest -andjateni välja -, et teada saada, kas nood on samasugused murtud mehed nagu ta isegi, keda nüüdne ühiskond põlgab. See on film, mis tõstatab suuri ja olulisi küsimusi ka Ida-Euroopa ajalugu silmas pidades.



„Mehetapja / Süütu / Vari” (Eesti-Leedu)

Režissöör Sulev Keedus

Maailma esilinastus



Viimati pääses Eesti film põhivõistluskavva kolm aastat tagasi. See oli ammu. Seda enam rõõmu teeb Sulev Keeduse uhiuus film, mida PÖFF esilinastab. Kolm novelli, kolm erinevat aegruumi - mütoloogiline, painajalik ja unenäoline –, ja naise koht ühiskonnas. Meie uuema filmikunsti populaarsemaid naisnäitlejaid Rea Lest kehastab muljetavaldavalt kõiki kolme peategelast. Nähtav või nähtamatu niidistik ühendab kohati üllataval viisil ka teisi tegelasi ja sündmusi, sõltumata sellest, kas parasjagu on 19., 20. või 21. sajand. „Film – see on eelkõige saladus,” tavatseb Keedus ikka öelda. Meile saladused meeldivad.



„Väike Tito” (Itaalia)

Tito il piccolo

Režissöör Paola Randi

Rahvusvaheline esilinastus



Südantsoojendav taaskohtumine selle Itaalia naislavastajaga, kelle eelmine komöödia „Into Paradiso” noppis auhindu mitmelt poolt maailmast ja kuulus ka PÖFFi kavva. Nevada kõrbes tegutsev introvertne teadlane, kes üritab pärast abikaasa surma temaga kosmose kaudu kontakteeruda, peab hakkama hoolitsema oma surnud venna laste eest. Ulmekomöödiate värske hingamine, mis sisaldab 1980ndate võnkeid ja sobib vaatamiseks ka noorematele.



„Mõte ekstaasist” (Saksamaa-USA-Šveits)

A Thought of Ecstasy

Režissöör RP Kahl

Rahvusvaheline esilinastus



Tõenäoliselt võistlusprogrammi kõige provokatiivsem film. Georges Bataille´st ja Jean Baudrillard´ist inspireeritud erootiliste sugemetega unenäolises psühholoogilises thrilleris ajab Frank Ameerika kõrbes oma kunagise armastuse jälgi, kaotades ennast lõpuks illusioonides ja enesehävitamisele andudes.



„Memm” (India)

Ajji

Režissöör Devashish Makhija

Euroopa esilinastus



Kui ühiskonnas valitseb ebaõiglus ja ülekohus jääb karistuseta, tuleb õigusemõistmine enese kätte võtta. Vanaema võtab ette kohaliku rikkuri poja, kes vägistab tema 9-aastase lapselapse. „Vorošilovi laskuri” laadis kättemaksuthriller India moodi. Pärast Busani festivali esmakordselt Euroopas.



„Bangzi meloodia” (Hiina)

Cun xi

Režissöör Dasheng Zheng

Rahvusvaheline esilinastus



Hiina kolkakülas lavastatakse 1980ndate algul ooperit ja valmistutakse järjekordseks maareformiks, kuigi elu mõjutab veel eelmisegi ajal juhtunud tragöödia. Tragikomöödia võtmes ajalooline draama, mille alltekst osutab ülevalt poolt pealesurutud, risti üksteisele vastukäivate muutuste suvalisele iseloomule Hiina ajaloos - tegu on üpris tundliku teema ja erandliku käsitlusviisiga sealses filmikunstis.

VÄLJASPOOL VÕISTLUST:

„Anarhist kolooniast” (Lõuna-Korea)

Park Yeol

Režissöör Lee Joon-ik

Võiks arvata, et keda see korealaste vabadusvõitlus ikka nii väga huvitab. Aga võta näpust! Kaks aastat tagasi filmi „Troon” eest siinsamas Tallinnas peaauhinna võitnud Lee Joon-ik paneb oma uues töös ka ajalookauged inimesed sellele kogu hingest kaasa elama. 1923. aastal tabab Jaapanit võimas maavärin, mille järel levivad Tokyos kuuldused, et oma maa iseseisvust taotlevad korealased mürgitavad jaapanlaste kaevusid. Puhkeb spontaanne vägivald, milles tapetakse üle 6000 korealase. Genotsiidilt peab tähelepanu kõrvale juhtima avalik kohtuprotsess revolutsionäär Park Yeoli ja tema mõttekaaslase Fumiko Kaneko üle, keda süüdistatakse kroonprintsi atentaadikatses. Paraku läheb vastupidi. Tõsielusündmustel põhinev lugu kogus Lõuna-Koreas üle kahe miljoni vaataja.

PÖFF leiab tänavu aset 17. novembrist 3. detsembrini.