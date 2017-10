Hendrik Toompere jr toob Linnateatris lavale Ida-Euroopa road trip’i

Hendrik Toompere jr sõnul rääkis näitemängu kasuks eelkõige teksti mängulisus ja võimalusterohkus. "Mind kõnetas vaesuse ja võõraks olemise temaatika ning autori oskus lahti lõigata valupunkte, mis lõpuks kergitavad meie ette küsimuse, kas kellelgi on üldse õigus pidada end teistest paremaks," ütles Toompere jr, kes lavastab Linnateatris esimest korda.

Toompere sõnul pole noore poola autori näidendi lavastamine kindla peale minek, jättes kõik võimalused lahti. "Kuna tegemist on niivõrd mängulise materjaliga, siis jätab ta tegijatele väga palju ruumi fantaseerida."

Dorota Masłowska näidend, mille originaalpealkiri on otsetõlkes "Kaks poola keelt oskavat vaest rumeenlast", ironiseerib ksenofoobia ja erinevate ühiskonnakihtide vahel valitsevate lõhede üle, olles samal ajal nii kurbnaljakas kui teravalt tõsine. See on lugu kahest täbaras olukorras inimesest, kes istuvad võõrasse autosse ning ei välju sealt enne, kui neid on kohale viidud. Ent kuhu täpsemalt – seda ei tea nad isegi.

Dorota Masłowska (sündinud 1983) on auhinnatud poola kirjanik ja ajakirjanik. Tema tähelend sai alguse juba 19aastaselt, mil ta kirjutas oma esimese romaani. Masłowska isikupärase keelekasutusega kirjatükid on pälvinud kõik Poola suuremad kirjanduspreemiad, ühtlasi on tema teosed saanud rahvusvahelist tähelepanu.

Lavastuse "Kaks vaest rumeenlast" kunstnik on Kristjan Suits, muusikaline kujundaja Lauri Kaldoja, dramaturg Triin Sinissaar. Mängivad Hele Kõrve, Argo Aadli, Epp Eespäev, Anne Reemann, Margus Tabor ja Kalju Orro. Näidendi tõlkis eesti keelde Margus Alver.