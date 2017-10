Indrek Spungin peaministrile: võta empaatiavõime kokku ja suru need rakendusaktid läbi

Kiire kommentaar Indrek Spunginilt.

Avaldasid Sten Sheripoviga koos uue loo "Ma olin korvpallur". Mis lugu see on?

See on house'i-lugu, kus üks endine sportlane arutleb oma sisemistest heitlustest ja ümbersünnist.

Ma haistan siin allegooriahõngu. Mulle tundub, et korvpalluri isiklikes märkmetes sisalduv konflikt kõlab kokku praegu meie ühiskonnas laiutava lõhega ühe seaduse ümber.

See riivab seda teemat, kuid üldisemalt tõstatub siin küsimus, kuidas on õige tunda, kas nii nagu parasjagu tunned või nii nagu teised tahavad, et sa tunned.

...või nii nagu sa arvad, et teised tahavad, et sa tunned.

No just. See võiks olla üks viis, kuidas seda lugu lugeda, kuid seda võib võtta ka lihtsamalt. Üks endine sportlane proovib elus kannapööret teha ja hea tugiisik Jeesus aitab teda.

Kas siit loost tasuks otsida ka selget poliitilist sõnumit?

Poliitikal on kombeks kõik ilus ära vusserdada, aga kui sa juba küsid nii, siis võiks seda lugu võtta ka kui sõnumit peaministrile: "Valimised said just läbi, järgmised on kaugel ees, ole mees, märka inimest, võta oma empaatiavõime kokku ja suru need täiendavad rakendusaktid läbi!"

Kusjuures huvitav, et peaminister on ka endine korvpalliliidu president.

On jah, kas pole. Endine.

Kuidas juhtusite Sheripoviga koos lugu tegema?

Lasin Stenile loost algversiooni, talle väga meeldis, võttis üle, lisas oma kuldse touch’i ja nii ta sai.

Kas edaspidi on veel midagi koos plaanis?

Ma usun, et me nokitseme midagi veel koos. Niimoodi tasa ja targu nagu talvituv talumees.

