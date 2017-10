Eesti kinodesse jõuab "Manifesto", kus Cate Blanchett kehastab 13 eri rolli

Ilmārs Šlāpins: „Inimesed, kes kirjutavad Lätis vene keeles on Kremli-meelsemad kui Venemaa venelased. See eri tüüpi venelaste omavaheline põrkumine siin Lätis oli huvitav olukord.“

Kooride suurkonkurss "Let The Peoples Sing" kulmineerus pühapäeval Helsingis ja finaalis võistles kaks koori Eestist. Eesti kammerkoor Collegium Musicale võitis EBU koorikonkursi täiskasvanute kategooria esikoha ning konkursi peavõidu ehk Grand Prix ja sellega kaasnenud rändkarika Silver Rose Bowl.

Filmi aluseks olevad manifestid on loodud futuristide, dadaistide, Fluxuse liikmete, situatsionistide ja paljud teiste kunstnike gruppide poolt. Marxi ja Engelsi "Kommunistliku partei manifest" põimub Taani filmitegijate Dogma '95 manifestiga, Malevitš kohtub Jarmuschi ning Kandinsky Godard'iga. Sõna saavad kunstnikud, arhitektid, tantsijad ja filmitegijad. Rosefeldt võtab fookusesse nende öeldu-kirjutatu ning ühendab need kolmeteistkümneks kollaažiks kunstnike manifestidest.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel