Filmi "Keti lõpp" võttepaigast on tänaseks saanud tapeedipood

Sel nädalal jõuab kinodesse uus kodumaine tragikomöödia "Keti lõpp". Filmi režissööriks on Priit Pääsuke ja stsenaristiks Paavo Piik. Filmi aluseks on Piigi samanimeline näidend.

Paavo Piigi "Keti lõpp" esietendus Linnateatris 2012. aastal. Mõned aastad varem lühifilmiga "Must Peeter" debüteerinud režissöör Priit Pääsuke leidis selles sobiva komöödia sugemetega materjali oma järgmise projekti jaoks. "Komöödia element, mis oli nii lavastuses kui ka filmis, on minu jaoks oluline," sõnas režissöör ja kinnitas, et talle meeldib Paavo Piigi huumor. "Seal on teravus sees."

Filmi tegevus toimub ühe õhtu jooksul kiirtoidusööklas nimega "Kett". Võttepaik ehitati vaid paariks nädalaks üles parajasti tühjana seisnud ruumidesse, kus praegu on tapeedipood. "Vaatasime üle Ameerika ja teiste maade kiirsöögikohad, ega me ei taotlenudki, et peaks olema nende sarnane, see oligi nagu Ida-Euroopa, natuke selline, et oleks nagu oma kett," selgitas kunstnik Eugen Tamberg.

Filmikriitik Maarja Hindoalla tõi välja, et "Keti lõpus" nähtav vaimsesse ummikseisu jõudmine mõjub isiklikult, sest enamik inimesed on ilmselt elu jooksul samamoodi tundnud.

Film "Keti lõpp" esilinastus Eestis 13. oktoobril, kinodesse jõuab film 20. oktoobril.