Jaan Toomingu "Hamlet" tormab kuristikku

"Hamlet" on kirjutatud 1600. aasta paiku - kuidas mõjub ta praeguses ajas?Tänases kontekstis on "Hamlet" omandanud uue värvingu - Jaan Toominga lavastuse Hamlet elab maailmas, mis üha kiirenevas tempos tormab kuristikku, kuid kas ei tundunud ka 1600. aastail, et maailm on hukas? "Miski on mäda Taani riigis..."

Jaan Toomingu "Hamleti" nimiosas astub üles Nero Urke, lisaks temale on laval veel Anne-Mai Tevahi, Airé Pajur, Rein Annuk, Margus Mankin, Algis Astmäe, Mikk Sügis ja Kaido Kivi.

Esietendus toimub 23. oktoobril kell 19 Elva LendTeatris. Järgmised etendused 24. oktoobril Lendteatris, 2. ja 3. novembril Tartu Uus Teatris ning 8. ja 9. novembril taas LendTeatris.