Bookeri preemia võitis Ameerika kirjanik George Saunders

19. oktoobri õhtul anti välja Bookeri preemia, mille võitis kirjanik George Saunders teosega "Lincoln in the Bardo". Tegemist on auhinna ajaloos teise Ameerika autoriga, eelmine oli möödunud aastal Paul Beatty raamatuga "The Sellout". Ka ennustusportaalid pidasid Saundersi võitu kõige tõenäolisemaks.

"Lincoln in the Bardo" räägib loo Abraham Lincolni leinast pärast tema noore poja surma, vahendas BBC. Teose tegevus toimub ühe öö jooksul surnuaial, poja haual.

Tegemist on Saundersi esimese romaaniga, varasemalt on ta tuntud pigem lühijuttudega. Kirjaniku romaan põhineb reaalsel olukorral 1862. aastast, kui Ameerika presidendi 11-aastane poeg Willie viidi Washingtonis surnuaeda. Romaan oli kirjaniku südames kakskümmend aastat, enne kui ta selle kirja pani.

Kriitikud rõhutasid teose originaalsust ning tõid välja, et see oli äärmiselt liigutav. Žürii esimees Lola Young lisas, et teose vorm, kus saavad sõna 166 erinevat hinge surnuajalt, on teravmeelne ja intelligentne.

George Saunders on sündinud Texases ning pälvinud varem Folio ning Story kirjanduspreemiad enda lühijutukogu "Tenth of December" eest. "Lincoln in the Bardo" on tema üheksas raamat. 2013. aastal jõudis ta 100 maailma mõjukama inimese sekka.

Man Bookeri kirjanduspreemiaga kaasneb George Saudersile lisaks tunnustusele ka 50 000 naelane rahaline preemia.

2016. aastal võitis Bookeri kirjanduspreemia Paul Beatty teosega "The Sellout".