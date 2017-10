Sõnasäuts. On ikka pamur ilm küll

Johannes Aavik aga kasutas väljendit "pamur", millega tähistas sünget, tumbedat, sompjat ja pilvist. Küll ta nägu on pamur, küll taevas on pamur. Veidi meenutab sõna pamur ka Pamiiri mäestikku. Kui on mäestik, siis ka pilvisus. Pamiir oli täna pamur. Valitses selline pamurus, et midagi ei näinud, mis muutis vaatajagi pamuraks.

Aavikut ennast aga pamurus pahuraks ei muutnud, oma ideede päevikus, aastal 1942, on ta öelnud järgmise lause:

"Armastan koguni halbu, igavaid, sügisesi ilmu, kus puhub kõle tuul ja taevas on halles pilvis või pamur ja udune."

Keiti Vilmsi rubriiki "Sõnasäuts" kuuleb Vikeraadio "Vikerhommikus" teisipäevast neljapäevani kell 7.25.

Kuulake sõnasäutse siit.