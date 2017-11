Homseni saab esitada aasta kodaniku kandidaate

Tänavu veebruaris valminud dokumentaalfilmi "Kõige viimane siga" autor Allison Argo kirjeldab oma filmi kui lüürilist meditatsiooni sellest, mis tunne on olla tundlik olend, kel on luba ja võim tappa.

Aasta kodaniku aunimetus on tunnustus, mis antakse Eesti Vabariigi alalisele elanikule, kes on käesoleval aastal üleriigiliselt silma paistnud panusega ühiskonna arengusse või saavutustega, mis aitavad kaasa kodanikuteadvuse ja ühiskonna sidususe suurendamisele ning ühiskonnaelu edendamisele.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on noored olnud sel aastal tähelepanu keskmes, mööda Eestimaad ringles Laste Vabariik, suvise laulu- ja tantsupeo allkiri oli kõnekas „Mina jään“. Kuid tulevikku kujundame me koos.

Kultuuriministeerium ootab veel kandidaate aasta kodaniku konkursile. Selle aasta moto on „Kujundame tulevikku“, mis on inspireeritud laste ja noorte kultuuriaastast. Kandidaatide esitamise tähtaeg on reede, 3. november.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel