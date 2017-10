Marge-Ly Rookäär. Täismäng ehk Let The Peoples Sing'i peavõit

Öös on tõesti asju – on inimesi, on hallid kassid, on koorikonkursil õnnestumised ja ootamatused. Öö vastu esmaspäeva oli eesti koorimuusikakultuurile üheks tähisetekitajaks, kui Soomes toimunud rahvusvahelise kooride suurkonkursi "Let The Peoples Sing" kulmineerumise käigus pärjati üldvõitjaks kammerkoor Collegium Musicale.

Koorid, kelle oli kohale lähetanud rahvusraadiote muusikatoimetajate plejaad, ootasid konkursil põhjamaade ühes tähtsamas kontserdimajas lauldes kaude oma tegutsemisele vähemalt ühte sügavamat tähendust – olla või mitte olla. Ja kui olla, siis millise muusikaga olla? Muide - esmakordselt pidid kõik koorid olema reaalselt kohal, kui varasematel kordadel on lubatud ka osavõtt oma maa raadiostuudios lauldes.

Tõesti, mõõduvõtmine kunstis on läbi aegade tekitanud rohkelt polemiseerimist, kuid paratamatult me vajame liidreid, arvamuskujundajaid, supermänne. Lihtsamalt öeldes me vajame kinnitust , et tehtud valikud on õiged ja oma koosloomise läbi on teistele võimalik teha head. Sest mida muusika, eriti koosmusitseerimine muud ongi, kui ühine heategu.

EBU liikmesraadiote ühise saatena valmiv kooride konkurss on eriline mitmes mõttes. Mis kõige olulisem – sel konkursil on kordi rohkem kuulajaid kui ükskõik millisel teisel koorikonkursil. See on ülimalt tähtis argument, arvestades, et kontserttegevuse üks peegelpilt tuleb publikust. Raadiosaade, mis valmis soomlaste vabariigi juubeliaasta peohõngulises serveeringus, oli esmakordselt eetris nii teleris, veebis kui raadios – ühalt andis see osalevatele kooridele veel avarama auditooriumi, teisalt tekitas rohkelt esinemispinget.

Kammerkoor Collegium Musicale Endrik Üksvärava juhatusel on seitsme tegevusaasta jooksul lugematu arvu kordi esmaettekandnud Eesti muusikat, nende tegevus on rahvusvaheliste koorikonkursside karussellis olnud peadpööritavalt tihe ja pole sootuks vähetähtis, et nad on alati nõuks võtnud esitada Eesti muusikat.

Ka seekord. Ainiti Eesti muusika! Tormis, Pärt, Tüür ja Kreek said värskenduseks taaskantud koorimuusika maailmakaardile.

Võit tuli ootamatult.

Laste- ning noortekooride kategoorias esinenud Eesti Raadio Laulustuudio tütarlastekoor Kadri Hundi juhatusel tegi samuti suurepärase etteaste, nende esinemine oli muusikaliselt sisukas, intelligentne ja sütitav. Koori dirigendi Kadri Hundi sõnul said tüdrukud konkursilt väga hea kogemuse.

Koorikonkursi üks õnnestumise vundamente on hästi valitud esinemiskava. Eesti koorid on harjunud konkurssidel osalema ja eile laval käinud kaks kodumaist kollektiivi pole selles mõttes erandid. Mõlema koori kavad olid vajalike omadustega: karakterirohked, nüansirikkad, selgelsti tajutavate vokaal-esteetiliste parameetritega ja komplitseeritud muusika õnnestunud esitamisega.

Mõlemad meie koorid näitasid end mitmekülgsete organismidena, samas evides inimlikke väikesi eksimisi, mis vaid suurendasid koori loomulikkust. Tuletame meelde, et amatöörkooridele loodud konkursi üks eesmärke on propageerida musitseerimise kaudu ühiselt saadud positiivseid elamusi.

Kooride olümpiaks kutsutud EBU konkursile lähetab koorid oma maa rahvusraadio, Eesti koorid sõudis EBU lavale Klassikaraadio. Kui esimeses voorus kuulab rahvusvaheline žürii esitusi monteerimata helilintidelt, siis finaal toimub alati kontserdivormis. Helsingi Musiikkitalos toimunud suurkontserti vahendas ülekandes üheksa EBU raadiojaama üle kogu maailma.

Soomlased, kes pigistasid konkursi rahvusvaheliselt auditooriumilt välja kogu tähelepanu oma vabariigi sajandale juubeliaastale, on Let The Peoples Singist osa võtnud üpris konkursi algusaegadest ja on peavõidu saanud kolm korda. Kõik kolm koori tegutsevad praegugi ja esinesid finaalkontserdi eelõhtul galakontserdil.

Klassikaraadio vahendusel on Eesti koorid on osalenud EBU võidulaulmisel pea paarkümmend aastat ja peavõit on Eestisse tulnud vaid korra, aastal 2005, Tallinna Muusikakeskkooli tütarlastekooriga (dirigent Ingrid Kõrvits). Nüüd siis, 12 aastat hiljem, saame rõõmustada, et kooride olümpiavõit on kahel järgmisel aastal hiigelsuurde rändkarikasse kehastatult läikimas kusagil Endrik Üksvärava kodus.

Videoülekannet Musiikkitalost jälgisid miljonid inimesed, kontsert on Klassikaraado kodulehel järelkuulatav.

Konkursi Let The Peoples Sing algatas 1961. aastal BBC eesmärgiga propageerida koorimuusikat raadioeetris. Pika traditsiooniga konkurss toimub igal teisel aastal erinevates Euroopa kultuurikeskustes ja sellest on saanud koorimuusika üks suunanäitajaid. Järgmiseks korraks kohtutakse kahe aasta pärast Hispaanias.

Jah, öös on asju.

Võitu ja joovastust. Ülevat, piiritut rõõmu muusikast.

Ja lõpmata suurt tänutunnet kõigi Eesti kooride vastu, mida koges sel ööl duši all nuttev Klassikaraadio muusikatoimetaja.