Jaak Lõhmus: Michel Hazanavicius on jõudnud kriisi

Ilmar Raag tõdes, et Michel Hazanaviciuse "Aukartust äratav" oli üllatav linateos, arvestades režissööri paari viimast filmi. "Film Godard'ist mõjub kui kommertsfilmi kõrvakiil üleolevale Prantsuse kunstfilmile," sõnas ta, lisades, et 1960. aastate lõpp, kus filmi tegevus toimub, on Prantsusmaal justkui ühe stseeni lõpp. "See on hetk, kui modernism jõuab oma tippu ja saab läbi, seda ühteaegu nii poliitikas, kunstis ja teistes loomevaldkondades."

"See film teeb küll aeg-ajalt väga selgeid kummardusi Godard'i stiilile, aga räägib seejuures ikkagi erineva loo kunstnikust ja tema naisest," sõnas Raag.

Jaak Lõhmuse arvates on Michel Hazanavicius sarnaselt oma uue filmi peategelasega jõudnud kriisi. "Ta on segaduses, kellele seda filmi tegi, sest seda on väga raske mõista väljaspool Prantsuse kultuurikeskkonda," ütles ta ja nentis, et "Aukartust äratav" nõuab tõlkimist, tõlgendamist ja erilist huvi.

"Godard'i panus kogu filmikunsti on nii suur, et Hazanavicius ei jaksanud seda kivi tõsta," kinnitas Lõhmus ja tõi välja, et näitleja Louis Garrel ei ole tema arvates päris koomiline ega ka traagiline. "Meil on tegemist üliandeka filmiloojaga, aga filmis näidatakse teda nohikuna, võib-olla prantslased naeravad, mina aga ei oska käsi ka laiutada."