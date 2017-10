Tõnu Karjatse: "Keti lõpp" on intelligentne meelelahutusfilm küllalt laiale vaatajaskonnale

"2008. aastal tegi Priit Pääsuke lühifilmi "Must Peeter", mis sai tohutult kiita," sõnas Karjatse ja tõi välja, et see oli tugev autorikino võimsate näitlejatöödega. "See tõstis ootuse väga kõrgele, tema esimest täispikka mängufilmi ootasid kõik päris innukalt."

"Keti lõpp" on Tõnu Karjatse sõnul intelligentne meelelahutusfilm küllalt laiale vaatajaskonnale. "Kui siia kõrvale võtta "Klassikokkutulek", mis ka vaatajarekordeid püstitas, siis Pääsukese film teeb seda veidi mõtlikumal moel, pannes vaataja mitte ainult kaasa naerma, vaid ka kaasa mõtlema."

Karjatse sõnul on filmis mitmeid äratuntavaid vastandusi ja stereotüüpe. "Nendest stereotüüpidest ei pääsegi ümber, kui võtta aluseks teatrilavastusest, sest "Keti lõpp" esietendus Tallinna linnateatris 2012. aastal," selgitas ta ja tõi välja, et Paavo Piigi lavastus oli väga menukas. "Kohati kipubki olema nii, et see filmilikkus jääb teatrilikkusele alla."

"Väga hea leid näitlejatena on Ester Kuntu, kes on selline happy-go-lucky, kes tuleb lihtsalt sisse ja särab, lüües kujunenud olukorra täiesti pea peale," nentis ja ja lisas, et nauditava rolli teeb ka Maiken Schmidt.