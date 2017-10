Ilmus Ilon Wiklandi elulooraamat

Tartus sündinud rootsi kunstniku looming on eelkõige tuntud Astrid Lindgreni lasteraamatutest. Tema isiklikust elust teatakse aga vähem. Oma loo kirjutamise usaldas Ilon Wikland heale tuttavale Enno Tammerile eeldusel, et raamat ilmub esimesena just sünnimaal Eestis, vahendasid AK kultuuriuudised.

Lisaks Wiklandi lapsepõlvele ja perekonnaloole avab raamat naise kunstnikuks saamise loo ja räägib ka armastusest.

Kuna Ilon Wikland on öelnud, et ta mäletab oma elu piltidena, kasutab raamatu autor ülesehitusliku vormivõttena n-ö tekstipilte. Ehk siis püüab sõnadega joonistada Ilonist pildid, milles ta hakkab elama. Sõnaliste piltide kõrval on ka Iloni joonistatud pildid või ajaloolised fotod.