Andrus Kivirähk: mul on mitu Lindgreni raamatut peas

Kivirähk ütles, et inimesest, kelle looming on olnud nii särav, vaimukas ja mahukas, võib kirjutada väga palju erinevaid elulugusid, vahendas "Ringvaade".

"Siin keskendutakse Astrid Lindgrenile kui naisele, kui naisõiguslasele, kui laste õiguste eest võitlejale võib-olla. /---/ Siin valitakse välja teosed, mis rohkem sellega haakuvad, näiteks "Pipi Pikksukk" kindlasti tegi suure revolutsiooni ja siis hiljem "Mio, mu Mio" või "Vennad Lõvisüdamed", kus Astrid Lindgren natuke mingeid piire ületas, hakkas lastele surmast rääkima, üksindusest või millestki muust..."

Kivirähk lisas, et Lindgren on endiselt päevakorras.

"See on üldteada, et Pipi isa neegrikuningas ärritab paljusid inimesi. Ma ei teagi, kuidas see on nüüd lahendatud moodsamates Lindgreni väljaannetes. Aga ma olen nüüd kuulnud, et ka vegan-emad on väga pahased, sest tõesti, kui sa kasvatad last selle põhimõttega, et loomi ei sööda ja lehmapiima ei jooda, siis on väga keeruline lugeda ette Lindgrenit, kus hommikul Bullerby lapsed joovad suure kruusitäie piima ja hulkur Oskar joob seda... /---/ Söömine on Lindgreni lastel ju põhiline tegevus ja süüakse alati just nimelt mingit singivõileiba, Karlsson õgib lihapalle sisse. Mäletan, et "Bullerby lastes" sõi Olle ära umbes kümme verikäkki."

Kivirähk rääkis veel, et Lindgreni tegelased on olnud väga oluline osa tema lapsepõlvest ning mitmed raamatud on tal n-ö peas.

"Ma olen ise käinud lastega kohtumas koolides ja teinud Lindgreni viktoriini, esitanud lastele küsimusi, ja keegi ikka teab, ikka on lugenud, päris lootusetu see pole."