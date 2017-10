Tanja Muravskaja uuest näitusest: elame hirmuatmosfääris

Eesti on lülitunud globaalsesse kaitsestruktuuri, mis on vihmavarjuks 28 riigile ning mille eesmärgiks on konfliktide ennetamine ja liikmesriikide turvalisuse tagamine. Kuigi mitte keegi ei ihka külma sõja tagasitulekut, näeme siiski Tapale ja Jõhvi paigutatud erinevate riikide sõjaväelaste osalusel toimuvaid ühisõppuseid, mida korraldatakse võimaliku agressiooni heidutamise eesmärgil, teatab Tartu Kunstimaja.

Näitus koosneb eeskätt NATO liitlasvägede sõdurite portreedest, kelle kõrval on Eestimaa poisid ja tüdrukud: Noored Kotkad ja Kodutütred. Need on portreed homsetest kangelastest, kes täna valmistuvad oma tulevikuks, mis võib muu hulgas tähenda ka reaalselt relvade abil meie kõigi kaitsmist.

Muravskaja põhjendab näituse teemavalikut järgnevalt:

"Näeme vaid pinnavirvendust ohust, mis meid tegelikult ähvardab ning seetõttu jääb hirmust teadmatuse ees süda seisma. Eesti meedia maalib meie tulevikku õnneliku, turvalise ja pilvituna, kuid meie kõik ja ka nn suur Euroopa elame tegelikult hirmuatmosfääris. Ähvardused, sõjaohu õhutamine ja põgenike kriis on igapäevane reaalsus."

Näitusesaalis valitseb aukartlik vaikus. Osana euroopalikust kultuurist on ka Eesti asunud mälestama oma missioonide ohvreid ja sõjaveterane.

Näitus jääb avatuks 12. novembrini.

Tanja Muravskaja (sündinud 1978) on saanud Eesti Kunstiakadeemiast nii fotograafia bakalaureuse- kui magistrikraadi ning jätkab samas doktorantuuris. Alates 2007. aastast on tal olnud kümmekond isikunäitust nii Eestis kui välismaal. Viimati esines ta Tartus 2010. aastal kunstimuuseumis. Muravskaja on üks järgmise aasta Köler Prize’i nominentidest.