Selgusid Raadioteatri kuuldemängutekstide võistluse võitjad

Žürii, kuhu kuulusid Piret Pääsuke, Pille-Riin Purje ja Andres Noormets, otsustas anda välja viis rahalist auhinda.

Esimese auhinna pälvib Piret Saul-Gorodilovi "Profülaktika". Teine auhind läheb Urmas Alasile "Reservaat" eest. Kolmanda auhinna vääriliseks tunnistati kolm tööd - Kristiina Jalasto "Igas sadamas", Raivo Küti "Valguse ja pimeduse piiril" ning Kristel Leesmendi "Hirmu võru".

Lisaks otsustas žürii ära märkida Priit Põldma kuuldemängu "Must luik" ja Raivo Küti kuuldemängu "Kosmotüdrukud".

Piret Saul-Gorodilov võitis ka 2015. aasta Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistluse. "Profülaktika" on tema esimene kuuldemängutekst, mis äratas tähelepanu päevakajalise ja samas ainulaadse teemaga. Tekst eristus raadiopärasuse, kujutlusvõimet käivitavate helide ja põneva audioatmosfääri poolest.

Urmas Alase ulmekuuldemäng "Kaitseingel" on Raadioteatris lavastatud 1988. aastal. Tema kuuldemäng "Reservaat" kandub samuti ulmelisse keskkonda, tegeledes inimlike teemadega ning mõtestades huvitava nurga alt kultuuri ja loomingut.

Ka Kristiina Jalasto ja Raivo Kütt on Raadioteatrile tuttavad autorid, mõlemalt on varem lavastatud üks kuuldemäng. Jalasto "Igas sadamas" vaeb Eestist lahkumise teemat eri aegadel, ja toetub dokumentaalsetele kirjadele. Raivo Küti "Valguse ja pimeduse piiril" on kriminaalsete sugemetega lugu, kus äärmuslikus olukorras kohtuvad kaks üksiklast, mees ja naine.

Kristel Leesmend, kes on varemgi näidendeid kirjutanud ja lavastanud, on Raadioteatris seni kaasa teinud näitlejana. Tema võistlustöö "Hirmu võru" on samuti mees- ja naishäälele kirjutatud tekst, mille tegevuspaik on klaustrofoobne keskkond, kus avanevad inimolemuse peidetud kihid.

Kuuldemängutekstide võistluse auhinnafond on 4000 eurot. Esimene preemia 1500 eurot, teine 1000 eurot ja kolmas 500 eurot. Võistlust toetab Eesti Kultuurkapital.