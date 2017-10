Trad.Attack!i menukad kontserdid on toimunud sel sügisel nii Põhja- kui Lõuna-Ameerikas

Ilmārs Šlāpins: „Inimesed, kes kirjutavad Lätis vene keeles on Kremli-meelsemad kui Venemaa venelased. See eri tüüpi venelaste omavaheline põrkumine siin Lätis oli huvitav olukord.“

Vastust ma ei tea, ei ole selle kohta kuskilt midagi lugenud. No avalikus kohas ei tohi purjus olla ja valimisjaoskond on avalik koht. Ega e-valimiste ajal võin muidugi kodus olla nii purjus, kui tahan ja ikkagi valida.

Ansambel alustas kontserte USAs 7. ja 8. oktoobril Californias Joshua Tree muusikafestivalil. 10. oktoobril astuti üles New Yorkis mainekas Joe's Pub'is, millele järgnesid 13. oktoobril esinemised Lakewoodi Eesti Majas New Jersey osariigis ning 14. oktoobril Washingtonis Läti Majas. 15. oktoobri õhtul järgnes kontsert Philadelphias (PA) sarjas 'Crossroad concerts'. Washingtoni tuldi veel tagasi 17. oktoobri kontserdiks Kennedy keskuses Millenium Stage'il. Viimane ookeanitagune kontsert leiab aset homme 19.-22. oktoobril toimuval Leaf Festivalil Black Mountain'is (NC).

Ansambli kõik seekordsed esinemised on läinud nende uue plaadi „Kullakarva“ („Shimmer Gold“) esitluste sarjas. Kontserdid on taas korraldanud management

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel