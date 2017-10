Konverentsi eesmärk on saada ülevaade linnades tegutsevatest rahvuskogukondadest, rääkida linnastumisega seotud probleemidest aga ka võimalustest, jagada häid kogemusi ning seeläbi aidata ja julgustada soome-ugri vähemusrahvaid ka linnakeskkonnas hoidma oma etnilisi juuri, keelt ja rahvuslikku nägu.

"Olukorras, kus toimub üleüldine linnastumine, on äärmiselt oluline, et linna kolinud eri kultuuriruumide esindajad ei minetaks oma kultuuri, sest põlisele asualale elama jäänud rahva esindajatest ei pruugi kultuuri alalhoidmiseks pikemas perspektiivis piisata," ütles sootska ja Eesti Folkloorinõukogu teabejuht Annela Laaneots.

Mis paneb setosid, võrokesi, mulke ja saarlasi suurlinnas ning näiteks marilasi Moskvas või eestlasi Torontos oma kultuuri hoidma, kuidas nad seda teevad ja kas see on neil ka õnnestunud, sellest konverentsi kolmes arutelus räägitaksegi.

Kell 12.15 algavas esimeses arutelus "Rahvused suurtes linnades, keelte ja kultuuride säilitamise ning populariseerimise võimalused" kõneldakse sellest, kuidas traditsiooniliselt valdavalt looduslähedases külakogukonnas elanud soome-ugri rahvad üleilmastumise väljakutsetega toime tulevad. Koos moderaator folklorist Madis Arukasega vaadeldakse seda teemat Moskva mari ja Helsingi saami kogukonna, Toronto eestlaste ning Sõktõvkari komi noorteorganisatsiooni Mi näitel.

Küsimusele kuidas väärtustada oma rahvust ka linnaümbruses, ja kas assimileerumine ikka on alati paratamatu püüavad vastust leida kell 13.30 algavas arutelus "Rahvused ja etnilised kogukonnad Tallinnas" koos moderaator Annela Laaneotsaga Tallinna Võro Seltsi esimees Tea Nopri, Tallinna Mulkide Seltsi töö korraldaja Elvi Kirsipuu, Ersa ühingu Sjatko esimees Natalia Abrosimova ning seto juurtega pedagoog Evelin Leima.

Kunstniku ja kunstiteadlase Kärt Summataveti juhtimisel vahetatakse mõtteid kell 14.45 algavas arutelus "Rahvusliku moe ja etnilisusel põhineva käsitöö loojad linnades. Miks me ei soovi oma visuaalset emakeelt unustada?" Käsitööl ja rahvakunstil põhinev etniline mood on üks parimaid võimalusi kaitsta ja säilitada rühmaidentiteeti. Tänapäeva linnariietuses on taas hinnatud rahvuslik käsitöö ja etnoelemendid. Ent rahvariietes on ka oma selged sõnumid ja reeglid – kas võime nendega meelevaldselt ringi käia? Oma kogemustest räägivad Eesti Kunstiakadeemia moedisaini õppejõud Piret Puppart/Anu Ojavee, Baltika Grupi mari rahvusest disainer Natalja Lill, folklorist ja Eesti Mordva kultuuriseltsi esimees Natalia Ermakov ning udmurdi moelooja Iževskist Tatjana Moskvina.

Kell 15.45 tehakse aruteludest kokkuvõtteid, millele järgneb vabas vormis koosolemine.

Konverentsist osavõtt on tasuta ja kõik võõrkeelsed sõnavõtud tõlgitakse eesti keelde.

Konverentsi kava ja kogu Hõimupäevad 2017 programm: fennougria.ee

KULTUURIPORTAALI ÜLEKANNE:

14.45 III arutelu

Rahvusliku moe ja etnilisusel põhineva käsitöö loojad linnades.

Miks me ei soovi oma visuaalset emakeelt unustada?

Modereerib kunstnik ja kunstiteadlane Kärt Summatavet

Me kõik kanname oma südames neid äratundmishetki, kui meie hingekeeled ärkavad ja helisevad kuidagi eriliselt, ja seda isegi linnakeskkonnas. Me ei loobu sellest pühast iseolemise-tundest ka siis, kui oleme linnastunud ja unustanud paljugi sellest, mida varem on põlvest põlve loomulikul teel edasi antud. Kes on meie esivanemad, kes need salakoodid lõid ja mida neil oleks meile õpetada? Kas tänapäevane mood ja noored loojad üldse tahavad sellest vaimsusest midagi teada? Kes suudab „kõnelda“ salakeeles, mille esivanemad meile on pärandanud?

Piret Puppart/Anu Ojavee, Eesti Kunstiakadeemia moedisaini õppejõud – pilguheit tuleviku etnograafilisse moodi

Tatjana Moskvina, udmurdi moelooja Iževskist – udmurtide rahvusliku moe populaarsuse saladus

Natalja Lill, Baltika Grupi mari rahvusest disainer – rahvariide elu tänapäeval

Natalia Ermakov, folklorist, Eesti Mordva kultuuriseltsi esimees – kas kasutame rahvariideid õigesti?