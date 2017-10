Fotokunstnik portreteerib NATO liitlasvägesid, noorkotkaid ja kodutütreid

Muravskaja sõnul soovib ta näitusega tähelepanu juhtida meie aja oleviku ja tuleviku kangelastele, sõduritele, kes täna valmistuvad tulevikuks, mis võib tähendada meie kõigi kaitsmiseks ka relvade haaramist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See puudutab meie olevikku, meie praegust elamist ja väga palju oleneb sellest, mis hakkab olema tulevikus. Kunstnikuna on mul see funktsioon asju analüüsida ja pakkuda võimalust vaatajale ka natuke distantseeruda meediamullist ja vaadata asju kõrvalt," lausus Muravskaja.

Muravskaja on pildistanud nii Ameerika Ühendriikide kui ka Prantsusmaa sõdureid, kes täna tegutsevad Tapal ja Jõhvis. Samuti on kunstnik pildile püüdnud Eesti oma tulevikukangelased, kodutütred ja noorkotkad.

"Mul on tunne, et seal juures on ka väga tugev isiklik side. Ukraina konflikti järel on Tanja jaoks see teema veel isiklikum sellepärast, et ta on ise Ukrainast pärit ja see puudutab teda väga otseselt," ütles Tartu kunstimaja galerist Indrek Grigor.