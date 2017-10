AFEKTil tuleb ettekandele 16 uudisteost

Ilmārs Šlāpins: „Inimesed, kes kirjutavad Lätis vene keeles on Kremli-meelsemad kui Venemaa venelased. See eri tüüpi venelaste omavaheline põrkumine siin Lätis oli huvitav olukord.“

Eesti Rahva Muuseumis on avatud näitus "Külatänavalt punasele vaibale. 100 aastat rahvuslikku moodi", mis vaatleb, kuidas rahvarõivaste mustrid tekstiilikunsti on jõudnud. "OP" tegi juttu näituse kuraatori Riina Reinvelti ja tekstiilikunstnik Signe Kiviga.

XVI rahvusvahelise nüüdismuusika festival AFEKT toimub Tartus ja Tallinnas 26. oktoobrist 1. novembrini. Tegemist on jätkuga Tartus 14 aastat toimunud Eesti heliloojate festivalile, AFEKTi nime all toimub festival teist korda.

"Me toome maailma kõige uuema muusika koos tuntumate muusikutega eestlastele koju kätte. Täna ei oska keegi kindlalt väita, kes neist heliloojatest võib tulevikus olla maailmas enim mängitud, nii nagu seda praegu on Arvo Pärt, kelle varane looming on samuti modernistlikust helikeelest lähtuv," rääkis festivali Afekt algataja ja kunstiline juht Monika Mattiesen.

Tänavusel nüüdismuusikafestivalil AFEKT tuleb ettekandele 16 uudisteost, sealhulgas inglise elava klassiku Michael Finnissy "Opera of the Nobility".

