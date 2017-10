Arvustus. Deerhoofi riukalikud ja sundimatud stiilimängud

Ameerika kunstroki-kvartett Deerhoof on olnud heas mõttes alati sama, ehk alati teistmoodi. Teistmoodi oleku etalonideks teljed nakatavatest popmeloodiatest mürani, punk ja indie rock´i dünamismist eksperimentaalpopilike kellade ja viledeni. Ka nende kontserte iseloomustav minimaalne varustus, maksimaalne helitugevus ja sürrealistlik lavasuhtlus viitab, et Deerhoofil on oma kindel tegutsemisideoloogia, mis eristab bändi keskmisest indie rock´i-kollektiivist.

Neljateistkümnendal kauamängival "Mountain Moves" on üsna mitu külalisesinejat. Juana Molina ja Jenn Wasner võimaldavad sulneid ja kihilisi taustavokaale vastavalt lauludes "Slow Motion Detonation" ja "I WIll Spite Survive". Sellele vastanduvalt võtab Lætitia Sadier prominentsema ja seeläbi ka loo karakterit rohkem defineeriva rolli elegantselt vunkivas palas "Come Down Here & Say That" ja Awkwafina esitab sütitavat räppi "Your Dystopic Creation Doesn't Fear You" eesotsas. Sümpaatselt kõlab ka Xenia Rubinose vokaliis palas "Singalong Junk", märkimist väärib ka loo keskel sisse tulev bändi enda vokalisti Satomi Matsuzaki kaugmikrofoneeritud spoken word.

Ka oma jõududega on Deerhoofi stiil hästi toimiv. "Con Sordino" on sujuvalt kokku pandud The Police'i "Roxanne´i" meenutavast rütmikitarrist, psühhedeelselt lõikavast soolokitarrist, Greg Saunieri nutikast trummimängust ja lõpus kostab isegi kärinaga bassi. Sel kõigel on meloodia, mis töötab ühtviisi hästi nii laulduna kui ka soolokitarril esitatuna. Kui plaat algab enam vähem indierockilikus võtmes, siis sealt edasi hakkavad stiilid ja meeleolud rohkem vahelduma. Esineb nii "Palace of the Governorsi" 60ndate itaalia estraadi kui ka flirti avangard-džässiga tiitelpalas. Kvartett võib võtta erinevaid elemente ja kombineerida neid täiesti oma suva järgi ja sellise riukalikult mängulise suhtumise ka auga välja kanda.

Töötlusi on "Mountain Moves'il" kolm, need näitavad, kui lai võib Deerhoofi stilistiline haare olla. Digitaalse orkestreeringu peale laulab Satomi Matsuzaki Tšiili laululooja Violeta Parra "Gracias a la Vidat", The Staple Singersi "Freedom Highway" bluusrokiliku astumise keskel kõlav: "The whole world is wondering what's wrong with United States" tundub aktuaalne ka ja eriti just tänapäeval. Ja plaadi lõpetab "Small Axe", üks Bob Marley varasalvest, esitatuna justkui kodus salvestatud klaveridemona.