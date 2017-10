Tristan Priimäe filmivalik: "Keti lõpp", korduv surmapäev ja "Manifest"

"Keti lõpp", režissöör Priit Pääsuke

"Peategelane on üks kiirtoidukoht, burgerirestoran nimega Kett. See moodustab omamoodi mikrokosmose, kus inimesed käivad oma muredega sisse-välja. Kuna see põhineb teatrietendusel, siis ta koosnebki sellistest etüüdidest. Kokkuvõttes võiks ju öelda nii, et kui see film mõne arvates kuskile ei jõua, siis kuhu see meie elugi jõuab," kommenteeris filmikriitik.

"Palju õnne surmapäevaks", režissöör Christopher Landon

"See on põhimõtteliselt "Groundhog Day" meets "Scream": "Groundhog Dayst" tuttav motiiv, kuidas üks inimene jääb kinni korduvasse päeva, aga siin väikese žanri-twist´iga, et iga päev lõpeb peategelase surmaga. /--/ See tegelane peab välja mõtlema, miks ta sinna kinni jäi ja mismoodi ta sellest tsüklist n-ö välja saab."

"Manifest", režissöör Julian Rosefeldt

"See on kindlasti kõige kummalisem film üle pika aja, millest me siin rääkinud oleme. /---/ See koosneb 13 etüüdist, kõigi peaosas on Cate Blanchett, kes on tegelikult selle filmi ainuke tegelane ja mängib erinevates rollides naisi, kes deklameerivad kollaaže tuntud kunstimanifestidest. Iga episood on mingile kunstiga seotud voolule pühendatud. /---/ Huvitav on see, kuidas see on kokku lõigutud erinevatest manifestidest ja kuidas ta ikkagi ka loona tööle hakkab."