Peeter Laurits: surnuaed on koht, kus on säilinud metsa pühaduse enesestmõistetavus

Peeter Lauritsa kureeritud näitus Vaal galeriis on vaatluse alla võtnud metsa kui püha paiga. Näitusel osaleb kakskümmend eesti kunstnikku, kelle teosed on valminud spetsiaalselt selle näituse jaoks.

Laurits hoidus teemapüstitusel teadlikult riikliku metsapoliitika kritiseerimisest ning käsitleb hoopis metsa kui üht müstilist ja terviklikku organismi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Riiklikult mahitatud ensekoloniseerimispoliitikast me ei tahtnud nagu üldse rääkida, vaid tahtsime rääkida metsast kui pühast paigast ja pühaduse kaudu me liikusime surma valda, sest surnuaed on Eestis selline koht, kus on veel väga tugevalt säilinud metsa ja puu pühaduse enesestmõistetavus."

Kahekümne Peeter Lauritsa välja valitud kunstniku seas on ka kaks erineva põlvkonna ehtekunstnikku, Darja Popolitova ja Kadri Mälk, kes on oma loomingu üheks teoseks liitnud.

Kui teised kunstnikud käsitlevad metsa meie mõistes, siis Norman Orro installatsioon räägib sellest, mis on mets looma jaoks.

Näitusest võtavad osa Jaanika Arum ja Herkki E Merila, Toomas Kalve, Madis Katz, Meelis Kihulane, Laurentsius, Peeter Laurits, Edward von Lõngus, Arne Maasik, Epp Margna, Kadri Mälk, Maris Männik ja Martin Rästa, Valdur Ohakas, Norman Orro, Darja Popolitova, Kristel Saan, Uku Sepsivart, Maria-Kristiina Ulas ja Taavi Varm.

Peeter Lauritsa kuraatornäitus "Surnud suusad. Kuidas kirjeldada metsa digitaalsetele jänestele" on Vaal galeriis avatud 18. novembrini.