Tallinna kunstihoones mõeldakse ühiskondlikult läbi kunsti

Tallinna kunstihoones kohtuvad kümme noort kunstnikku üle maailma, et mõelda ühiskondlikult läbi kunsti. Sel aastal on noored oma kunstifestivalil keskendunud maailmamajandusele ja majandusele nende endi maailmas.

"Kui esimene pilt uppunud Süüria poisist šokeeris inimesi ja kriipis hinge, siis järgmiste puhul oli oluliselt kergem pea kõrvale pöörata ja leida endas ükskõiksus," mõtles oma kunstiteost luues Sloveeniast pärit Gala Alica.

"Kunstifestivalil on ka töö, mis paneb vaatama peeglisse ja analüüsima end erinevate majanduslike tahkude alt," sõnas Alica "Aktuaalsele kaamerale".

"Eksperimenta" korraldaja Annely Kösteri sõnul on noored kunstnikud väga ausad ja kriitilised, kriitilised enda ja ühiskonna suhtes. "Täiskasvanu pilguga vaadates on mõned teemapüstitused ehk veidi naiivsed, aga samas 14 kuni 21 aastased pole enam nii noored, et me leiaksime siit ainult naiivset siirust," tõdes Köster ja tõi välja, et näituselt leiab ka maailmavalu ja suurepärase võimaluse vaadata noorte inimeste sisse.

Näitus "Eksperimenta! Lõhates majandust" jääb Tallinna kunstihoones avatuks 3. detsembrini.