"Aktuaalne kaamera" käis Maarja Nuudi Brüsselis toimunud kontserdil

Kontsert oli osa Eesti Euroopa Liidu eesistumise ja EV100 kultuuriprogrammist. Traditsioonilist muusikat ja uue kõla otsinguid ühendaval muusikul läheb hästi ja kontserdigraafik on tihe.

Nuudi sõnul kuuldakse mõnel kontserdil küll Eestist esimest korda, aga huvi on see-eest suur. Vahel on raske publikut saali saada, aga põhiline tegur on ikkagi muusika ise. "Kõike, mida tehakse veendumusega ja siiralt, see jõuab ka kuulajateni ja siin pole üldse tähtsust, kas see on folkmuusika või mitte," kinnitas muusik.

Kontserdikülastaja Morten sõnas, et esinemine oli väga südamlik ja kantud Eesti kultuurist. "Käisin suvel töö tõttu Eestis ja see kontsert tekitas minus sama tunde, mis mul oli seal olles," tõdes ta.