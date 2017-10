"Ringvaade" näitas, milliseks muutub Tallinna sadamapiirkond 2030. aastaks

Tallinna sadama-ala puhul osutus rahvusvahelise konursiga võidukaks arhitektuuribüroo Zaha Hadid Architects. "Meie jaoks on projektis kolm põhipunkti, esiteks, avada linn taas merele, teiseks, panna sadama paremini tööle, kolmandaks, rajada ka uus rajoon, millest saaks omaette sihtkoht," selgitas Zaha Hadid Architects direktor Gianluca Racana. "See on kindlasti põnev ülesanne, mis on seotud linna ajaloolise osaga, kuid mõjub ka hüppena tulevikku."

"Admiraliteedi bassein on lähim punkt ajaloolisele vanalinnale, asukoha mõttes on see fantastiline, aga seda saaks rakendada nii mitmeks otstarbeks," tõdes Racana ja lisas, et jahisadam on juba olemas, samuti turg, aga nad soovivad sinna rajada näiteks ujula ja uisuplatsi. "Tuleb ka ülestõstetav jalakäijate sild, et laevad saaksid randuda."

Muutuseid on plaanis teisigi. Sadama-ala kasvab ka mere arvelt, kuhu plaanitakse ehitada uus jahisadam ning elamurajoon. "Osa sadamast, mis praegu pole kasutusel, võiks saada ligipääsetavaks, kus käia puhkamas," selgitas Zada Hadid Architects direktor, selgitades, et pikk promenaad läheb kuni sadamakai lõpuni, kus on kruiisilaevade sadam.

Zaha Hadidi arhitektuuribürood loetakse maailma mõjukaimate mõtteviisi hulka, kuna kui nemad mõne hoonekompleksi kujundavad, siis muudab see kogu piirkonna meeleolu. Moodne Tallinna sadamapiirkond peaks valmima 2030. aastaks.