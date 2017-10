Eksperdid: Pablo Neruda ei surnud vähki

Ilmārs Šlāpins: „Inimesed, kes kirjutavad Lätis vene keeles on Kremli-meelsemad kui Venemaa venelased. See eri tüüpi venelaste omavaheline põrkumine siin Lätis oli huvitav olukord.“

Eesti Rahva Muuseumis on avatud näitus "Külatänavalt punasele vaibale. 100 aastat rahvuslikku moodi", mis vaatleb, kuidas rahvarõivaste mustrid tekstiilikunsti on jõudnud. "OP" tegi juttu näituse kuraatori Riina Reinvelti ja tekstiilikunstnik Signe Kiviga.

Peeter Lauritsa kureeritud näitus Vaal galeriis on vaatluse alla võtnud metsa kui püha paiga. Näitusel osaleb kakskümmend eesti kunstnikku, kelle teosed on valminud spetsiaalselt selle näituse jaoks.

Neruda säilmetest võetud uued proovid on andnud alust kinnituseks, et mees tõepoolest ei surnud vähki, kuid siiani pole teada surma tegelikku põhjust. Poeet kannatas küll eesnäärmevähi käes, kuid see polnud eluohtlik, leidis 16 rahvusvahelist eksperti, kelle hinnangul pole kolmanda osapoole seos surmaga sugugi võimatu.

Tema kunagine autojuht Manuel Araya on väitnud, et tegelikult mürgitas salateenistus kirjaniku, teatas BBC.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel