Galerii: Hõimupäeva tähistati suure kontserdiga

Oktoobrikuu kolmas laupäev on soome-ugri rahvastele pühendatud riiklik tähtpäev.

Hõimupäeva tähistamiseks seadsid Anne Türnpu ja Eva Klemets lavale Veljo Tormisele pühendatud kontsert-etenduse "Soome-ugri maastikud", mida esitasid segakoor Vox Populi, lastekoor Ellerhein, Türnpu meeskoor ja kammernaiskoor Lu. Kontserdi muusikalise osa pani kokku Janne Fridolin, kaasa tegid näitlejad Ursel Tilk ja Sander Roosimägi.

Lavastaja Anne Türnpu juhtis tähelepanu soomeugrilaste sarnasustele: "Meie, soomeugrilaste, muusikamaastikud on sarnased – sügavuti minevad lihtsad meloodiad. Meie, soomeugrilaste, hingemaastikud on sarnased – omaetteolijad, kōrvaltvaatajad. Sarnased on peremaastikud, kuhu kuuluvad laste kõrval vanaisad-vanaemad ja ka esivanemad. Sarnased on keele- ja kōnemaastikud – tihtipeale avastame, et kõneleme iseendaga, taimede ja loomadega, kōneleme võõrastega võõras keeles ja omadega kodumurdes. Ja alustame tasakesi."

Kontserdilavale jõudsid ka folklooriansamblid Komimaalt, Marimaalt, Udmurtiast, Ungarist, Karjalast ning põhjarahvaste hantide ja sölkuppide esindajad. Terve nädala Harjumaal, Virumaal ja Lõuna-Eestis kultuurikeskustes ja koolides oma kultuuri tutvustanud muusikud esitasid Tallinnaski sugulasrahvaste iidseid laule-pillilugusid nii traditsioonilises kui ka maailmamuusika võtmes.

Õhtul astusid lavale juunikuus Tallinnas Vabaduse väljakul Soome100 kontserdil duona menuka debüüdi teinud muusikud äärealadelt – võrukeelne folklaulja Mari Kalkun ja saami räppar Ailu Valle, kes panevad kokku kõlama võrukeelse regilaulu ja põhjasaamikeelse räpi. Mari on varem öelnud, et tema mõtetes ei ole pärimusmuusika ja regilaul ning räpp eri maailmad.