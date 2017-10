Tartu Uus Teater avas hooaja Renate Keerdi tantsulavastusega

Tartu Uues Teatris esietendus kümnenda hooaja esimene uuslavastus, mille lavastaja Renate Keerd ei andnud publikule enne teatrimajja jõudmist teada ei etenduse sisu ega pealkirja. Hooaeg on eriline veel selle poolest, et Tartu Uus teater loodab ühisrahastuskampaania abil saada kokku üle 300 000 euro, et teatrimaja, kus praegu rentnikena tegutsetakse, päriseks endale osta.

Lavastaja Renate Keerdile on iseloomulik, et ta ei anna publikule enne saali tulekut algava kohta palju vihjeid. Kui tavaliselt on nende vihjete hulka kuulnud pealkiri, siis nüüd selgus etenduse pealkiri "Tahe" alles teatrimajas. Vähesest infost hoolimata oli esietendus välja müüdud.

"Nüüd on pealkiri ilusti olemas, aga mul see pealkiri oli tagaajus ja tegelikult isegi realiseerunud täiesti kirjalikul moel umbes kolmveerand aastat tagasi, aga ma ei olnud kindel veel. Ma olen teatrile hästi tänulik, et nad tulid vastu, et pidi ikkagi müüki panema selle tüki kuidagi ja siis nad lihtsalt sedastasid kuidagi niimoodi, et uuslavastus ja nüüd on pealkiri siis ringiga tagasi - „Tahe"," tutvustas autor ise.

Kuigi esimene uuslavastus esietendus sel nädalvahetusel, algas Tartu Uue Teatri hooaeg ametlikult juba septembris. Siis alustas teater ka raha kogumist, et 11. hooajaks ühisrahastuse abiga teatrimaja endale osta. Teatri plaanid ei piirdu aga vaid majaostmisega.

"Pärast seda astub Uus Teater ka oma tegutsemispõhimõttelt uude aega, kus me ei olegi niivõrd sellise ühe kunstilise juhiga kindla trupiga teater, pigem ikkagi teatrikeskus, kus toimuvad erinevad lavastused, lavastuprojektid ka, mida pakutakse välja avaliku konkursi korras. Praegu on meil läinud päris hästi. Meil on juba 80 000 eurot koos, koos Tartu linna toetusega, ning tundub et see maja äraost on päris reaalne," ütles Tartu Uue Teatri loominguline juht Ivar Põllu "Aktuaalsele kaamerale".

Teatrimaja ostu saab toetada, ostes teatrisse nimelise istekoha, Tartu Uue Teatri raamatu või pileti järgmise aasta suvelavastusele „Kremli ööbikud".