Tartu kirjanduslinna esimene välisresident on Andrej Tomažin

Ilmārs Šlāpins: „Inimesed, kes kirjutavad Lätis vene keeles on Kremli-meelsemad kui Venemaa venelased. See eri tüüpi venelaste omavaheline põrkumine siin Lätis oli huvitav olukord.“

Eesti Rahva Muuseumis on avatud näitus "Külatänavalt punasele vaibale. 100 aastat rahvuslikku moodi", mis vaatleb, kuidas rahvarõivaste mustrid tekstiilikunsti on jõudnud. "OP" tegi juttu näituse kuraatori Riina Reinvelti ja tekstiilikunstnik Signe Kiviga.

Tartu Uues Teatris esietendus kümnenda hooaja esimene uuslavastus, mille lavastaja Renate Keerd ei andnud publikule enne teatrimajja jõudmist teada ei etenduse sisu ega pealkirja. Hooaeg on eriline veel selle poolest, et Tartu Uus teater loodab ühisrahastuskampaania abil saada kokku üle 300 000 euro, et teatrimaja, kus praegu rentnikena tegutsetakse, päriseks endale osta.

"Ta on ka muusikakriitik ja elektroakustilise muusika tegija, aktiivne nii kultuurikorraldaja, -kajastaja kui -uurijana, mis võimaldab mitmel moel kaasa löömist Tartu loomemaastikul ning püsikontaktide sõlmimist. Tema huvi kirjutada Tartus uute tehnoloogiate ja suhtlusvõrgustike mõjust inimteadvusele ja identiteetidele haakub aga ka 2018. aasta Prima Vista temaatikaga, nii et loodame teda siin kevadelgi kuulda ja näha."

Kirjanikele ning eesti kirjanduse teistesse keeltesse tõlkijatele mõeldud residentuuriprogramm on üks uutest algatustest Tartu kui UNESCO kirjanduslinna tegevuskavas ning inspiratsiooni ja eeskuju on andnud teised kirjanduslinnad, eeskätt Praha ja Kraków, kus samalaadsed programmid juba edukalt toimivad.

Tomažini debüütteose puhul tõstsid sloveenia kriitikud esile tema dünaamilist keelekasutust ja lihvitud stiili, mis eristab teda teistest noortest debütantidest. Tomažini luule- ja proosaloomingut on ilmunud ka mitmesugustes ajakirjades ja antoloogiates, tema novelle on tõlgitud serbia, bosnia, saksa ja inglise keelde.

