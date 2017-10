Keelesäuts. Erapoolik või erapooletu?

Eks me oleme ka siin säutsuminutites rääkinud kirjapildilt sarnastest, kuid tähenduselt erinevatest sõnadest, mis vahel sassi kipuvad minema. Küll aga olen arvanud, et sõnu erapoolik ja erapooletu see oht ei ähvarda. Eksisin.

Lugesin ja kuulsin lauset, kus väideti, et keegi proua X jäi erapoolikuks ja nii tekkis viigiseis. Ega ma saanudki aru, mis sellele X-le siis ette heita oli, kui kõik pididki hääletama, kas poolt või vastu. Konteksti süvenedes selgus aga, et proua X jäi hoopis erapooletuks.

Seepärast sai niisugune olukord tekkida. Erapoolik on erapooletu vastand. Erapoolik tähendab, et valitakse pool, et ollakse kellegi poolt. Erapooletu aga ei ole poolt ega vastu, on neutraalne, kui ka võõrsõna appi võtta. Kui ikka tahetakse selget sõnumit edasi anda, siis tuleb hea keeleoskus kasuks.

Kuulake varasemaid säutse.