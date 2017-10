PÖFF avaldas debüütide võistlusprogrammi filmid

Juba teist aastat koondab PÖFF ühte võistlusprogrammi uued filmitegijad. Kokku on debüütfilmide võistluskavas 16 linateost, millest nelja puhul on tegu maailma- ja 12 puhul rahvusvahelise esilinastusega. Kõiki võistluskava filme esitlevad Tallinnas nende autorid isiklikult.

"Bingo" ("Bingo: O Rei das Manhãs")

Brasiilia

Režissöör: Daniel Rezende

Rahvusvaheline esilinastus

Brasiiliast tuleb suurepäraseid komöödiaid nagu Vändrast saelaudu. See siin jutustab mehest maski taga – pornonäitlejana alustanud Augustost, kellest sai 1980ndatel miljonite Brasiilia laste lemmik, anonüümne telekloun Bingo. Tema tõus populaarsuse tippu, langemine sügavale põhja ja lõpuks eneseleidmine evangeelse jutlustajana meenutab sõitu Ameerika mägedel. Põhineb tõsielulool. Brasiilia kandidaat võõrkeelse filmi Oscarile.



"Päikeselõõsas" ("Soleil Battant")

Prantsusmaa-Portugal

Režissöörid: Clara ja Laura Laperrousaz

Rahvusvaheline esilinastus

Nõnda meisterliku psühholoogilise ainekäsitluseni jõuavad debütandid harva. Portugali lõõskava päikese all keset imekaunist loodust avaneb tasapisi ühe perekonna haav, mille on hinge jätnud aastaid tagasi samas juhtunud tragöödia. Kuueaastased punapäised kaksikud, kes selles õdedest autorite filmis mängivad, vääriksid parima naispeaosatäitja tiitlit ükskõik millisel festivalil.



"Jumalaga, taat!" ("Ojiichan shinjattatte")

Jaapan

Režissöör: Yukihiro Morigaki

Rahvusvaheline esilinastus

Matuste üle enamasti nalja ei heideta. See musta komöödia sugemetega Jaapani draama võtab seda aga teha. Haruno suure suguvõsa pea ootamatu lahkumine toob üle pika aja kokku mitu põlvkonda sugulasi, kes pole sugugi kõiges ühel meelel või ei saa põlvkondlike erinevuste tõttu teineteisest lihtsalt aru. Vallandub hulk korraga koomilisi ja traagilisi situatsioone.



"Tuhat võimalust kirjeldada vihma" ("Tausend Arten, den Regen zu beschreiben")

Saksamaa

Režissöör: Isabel Prahl

Maailma esilinastus

Hikikomori Euroopa moodi. 18-aastane noormees, keda me filmi jooksul kordagi ei näe, sulgeb end teadmata põhjusel nädalateks oma tuppa, viies isa, ema ja õe meeleheite äärele. Siinpool ust aset leidev kurbmäng, lootusetu soov luua pojaga kontakti kujutab endast seni toiminud, aga tasapisi kokkuvariseva sotsiaalse struktuuri metafoori. Ehe ja noortepärane, väga aktuaalne film.



"Buddha.mov"

India

Režissöör: Kabir Mehta

Maailma esilinastus

Film, millest selle peategelane, India tuntud kriketimängija Buddhadev teeks justkui oma sotsiaalmeediapostituse – hoolikalt konstrueeritud enesekuvandi osa. Lastes sellel puiklemata sündida, kutsub selle huvitava linateose autor mõtisklema tänapäeva ühiskonnas valitseva nartsissismi ja sotsiaalmeediahulluse üle. Tõeliselt otsinguline film, mis segab žanre ja hägustab dokumentaalsuse ning fiktsiooni piire.



"Metsikus" ("La Part Sauvage")

Belgia

Režissöör: Guérin van de Vorst

Rahvusvaheline esilinastus

Brüsselit peetakse radikaalse islami Mekaks Euroopas. Seda enam on hinnatav ühe alles debütandist režissööri pöördumine selle äärmiselt aktuaalse ja samas nõudliku teema poole. Äsja vanglast vabanenud Ben otsib oma kohta ühiskonnas, mis ei taha teda omaks võtta, sattudes üha enam islamistliku jutlustaja mõju alla. Psühholoogiliselt täpne film näitab, kuidas radikaliseerumine võib inimlikus plaanis aset leida, mis põhjused selleni viivad. Aga see on ka liigutav lugu isa ja poja taaslähenemisest pärast pikka lahusolekut, osutades, kuidas emotsionaalne side lähedastega võib mõjutada ka kõige lootusetumaid protsesse.



"Omaksed" ("Blizkie")

Venemaa

Režissöör: Ksenija Zujeva

Rahvusvaheline esilinastus

Midagi peab nende perekondadega lahti olema. Andrei Zvjagintsev kõigepealt ja nüüd 27-aastane Ksenija Zujeva – kaks eri vanuses Vene autorit teevad korraga filmi armastuse nappusest või suisa puudumisest kõige lähedasemate inimeste vahel, perekondlikust võõrandumisest, suutmatusest või tahtmatusest üksteist mõista. Venemaa tänavuste kõige huvitavamate debüütide hulka kuuluv film, mis näitab ühe perekonna kaudu, kuidas terve ühiskond jalgel kõigub.



"Autojuht" ("Lifney Hazikaron")

Iisrael-Prantsusmaa

Režissöör: Yehonatan Indursky

Maailma esilinastus

Harva, kui on võimalik heita pilk ultraortodokssete juutide igapäevaellu. Nende keskuseks olevas Bnei Braki linnas teenib üks isa elatist sellega, et sõidutab almusepalujaid ukselt uksele, varustades neid nutuste lugudega, mis peaksid avama rikaste juutide rahakotirauad. See on südamlik film isa ja tütre teineteise leidmisest pärast valusat minevikutraumat. Tasub vaatamist ainuüksi eksootilise tegevuspaiga pärast.



"Kajakas" ("Martı")

Türgi

Režissöör: Erkan Tunç

Rahvusvaheline esilinastus

Tragikomöödia, mille pealispinna all hõõgub vana konflikt lääne progressiivsuse ja ida konservatiivsuse vahel. Yakup elab koos endast tunduvalt noorema naise Medihaga argipäevaselt halli ja igavat elu, kui nende juurde saabub vabameelne abielupaar, kes äratab Medihas üles allasurutud unistused. Põnevaid kokkupuutepunkte leiavad ka kõik Tšehhovi näitemängu austajad.



"Salajane koostisaine" ("Исцелител")

Makedoonia-Kreeka

Režissöör: Gjorce Stavreski

Rahvusvaheline esilinastus

Sotsiaalse alltekstiga must komöödia. Vagunitehases töötav poeg leiab rongist paki marihuaanat ja küpsetab sellest kooki, et leevendada vähihaige isa valusid. Teda hakatakse pidama imeravitsejaks. Makedoonia kauboikapitalismi teravmeelne kriitika.



"Neurootiliselt meelerahu otsides" ("TOC - Transtornada Obsessiva Compulsiva")

Brasiilia

Režissöörid: Paulinho Caruso ja Teodoro Poppovic

Rahvusvaheline esilinastus

Kui otsite värvikirevat ja energiast pulbitsevat komöödiat, on see meelelahutustööstuse satiir õige film õigel kohal. Miljonite fännide imetlusobjekt, teleekraanilt tuntud näitleja Kika K üritab välja tulla teda vaevavast eksistentsiaalsest kriisist. Väga atraktiivne naispeaosatäitmine Tatá Werneckilt, keda Brasiilias kutsutakse suisa komöödiakuningannaks. Tõeline eksootika.



"Suve lapsed" ("Sumarbörn")

Island-Norra

Režissöör: Guðrún Ragnarsdóttir

Rahvusvaheline esilinastus

Südamlik lugu õest ja vennast, kes saadetakse pärast vanemate lahkuminekut suveks maale lastekodusse, et et ema jalad alla saaks. Paraku venib sunnitud lahusolek pikemaks, kui lapsed seda oodanud oleks. Guðrún Ragnarsdóttiri autobiograafiline lugu annab iga oma rakuga tunda, kui suur on lapse igatsus tõelise kodu järele ja kui ülekohtune on seda kelleltki ära võtta.



"Ülestõusmine" ("Resurrection")

Belgia

Režissöör Kristof Hoornaert

Rahvusvaheline esilinastus

Noormees tapab metsas teadmata põhjusel oma kaaslase ja satub põgenedes erakliku vanamehe juurde. Flandriast pärit režissööri film on intrigeeriv vastus maailmas vohavale vägivallale. Ajatu mõistujutt, mis mõjub väga nüüdisaegselt. Autor on enesele juba nime teinud lühifilmidega, mida on näidatud paljudel nimekatel festivalidel, sealhulgas PÖFFi alafestivalil "Sleepwalkers".



"Leitsak pärast vihma" ("El calor después de la lluvia")

Costa Rica

Režissöör: Cristóbal Serrá Jorquera

Rahvusvaheline esilinastus

Lausa erakordne, kuidas meeslavastaja avab siin naise hingeelu ja näitab tema tundemaailma. 30-aastane Julia üritab taastada emotsionaalset tasakaalu pärast ebaõnnestunud kooselu ja nurisünnitust. Lihtne ja väga loomulik, justkui iseenesest voolav eneseotsingu lugu mitte väga tavapärasest filmiriigist. Suurepärane roll Milena Picadolt.



"Kodu" ("Hom")

Lõuna-Korea

Režissöör: Kim Jong-woo

Rahvusvaheline esilinastus

Harva, kui verinoorel lavastajal õnnestub sügavuti sisse elada lapse maailma. "Kodu" autoril on see õnnestunud. Lugu üksi jäänud 12-aastasest poisist, kes igatseb üle kõige maailmas kodu ja sellega kaasneva inimliku soojuse järele. Film, mis kriibib hinge.



"Abielu" ("Martesa")

Kosovo-Albaania

Režissöör Blerta Zeqiri

Maailma esilinastus

Kosovo sõjast on kuulnud ilmselt kõik, aga Kosovo filmikunstist? Bekim ja Anita hakkavad abielluma, kui ootamatult ilmub välja Bekimi parim sõber Nol. See on tugev draama, mille keskmes on ebatraditsiooniline armastuskolmnurk. Naislavastaja Blerta Zeqiri lühifilm "Tagasitulek" võitis mõni aasta tagasi ka nimeka Sundance´i festivali auhinna.