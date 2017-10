Vanemuine mälestab kauaaegset näitlejat Ao Peepu tema juubelisünnipäeval meenutusõhtu ja raamatuga

Ilmārs Šlāpins: „Inimesed, kes kirjutavad Lätis vene keeles on Kremli-meelsemad kui Venemaa venelased. See eri tüüpi venelaste omavaheline põrkumine siin Lätis oli huvitav olukord.“

Legendaarse näitleja Helend Peebu pojana 1947. aastal sündinud Ao Peep jõudis esmakordselt Vanemuise lavale juba koolipoisina. Sealt edasi viis tema teatritee Vanemuise stuudiosse ja selle lõpetamise järel 1967. aastal sai temast pikkadeks aastateks Vanemuise näitleja. Nagu see on omane paljudele vanemuislastele, ei piirdunud Ao Peep sealjuures vaid draamarollidega, tema hea lauluhääl lubas tal teha suuri rolle ka operetis, muusikalis ja ooperiski. Ao Peep lahkus meie hulgast 2011. aastal.

