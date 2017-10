Arvustus. Natukene erakud ja ehtsad

Ütlen kohe ära, et pole erapooletu.

Salvitud Jüri kirikus, ristinimi Georgi.

Mispärast kogu see india udu on ette põlatud. Veel enam Tiibeti oma.

Siin raamatus nimelt jagavad viis usku oma kloostrikogemusi.

Mingi veeda budism, Tiibeti budism, jooga (?), Hare Krishna rahvas ja lõpuks meie omad ehk õigeusklikud.

Miks lugemine kinnitas, et meie omad ei nimeta ilma asjata oma usku seks õigeks. Ah, kuidas usk kohe kindlamaks, veel leebemalt raevukamaks läks.

Kaege.

Klooster on klooster, kuhu ikka nalja pärast ei minda. Meie kaks preestrit – isa Orentiga on olnud ka au kohtuda – läksid sinna, nagu peaks, see tähendab eluks ajaks. Aga need hindu värgid, see on nagu poes käik. Või pikem huvireis. Või vaimline sanatoorium. Muide, klooster ja erakla ei ole üks ja seesama, erak võib kloostrist hoopis eemale hoida.

Või mina ka ei tea, see kirgastumise jutt on alati imelik tundunud. Kui tahad korraga kirgastuda, rikastuda ja puhastuda, siis võta lihtsalt kemmergusse raamat kaasa. Ui, kuis ma selle naljakese eest lõustaraamatus sõimata sain. Mis süvendab veelgi umbusku. On ju seal igasugused muusikud käinud, palju raha maha jätnud, mõni vist lolliks jäänudki. No ei ole õige asi.

Kasvõi juba lugu, kuis mungast, kes peaks väidetavalt olema alandlikkus ise, ei tohi kõrgemal istuda. Toolid on ainult personalile, teised koogutagu põrandal. Mh?

Aga Tiibetist on noormehel ülimalt halb arvamus. Tekkinud ammu, kui hiiliti kõrvale davai-laamaga trehvamisest. Vahel on selline sisetunne, et ära mine, lihtsalt: ära mine.

Laamad on jube osavad end müüma. Seejuures tuimalt leierdades, kui head nemad ikka on. See on nagu kasiinode sosin, et võida nüüd, mehike, miljon ära. Petta saad. Peeter Sauter on oma vahvas raamatus „Hispaania saapad ja silmad” kirjutanud hollandi mehest, vist oli Jaap nimi, kes ennast ära mediteeris, kuskile eiteakuhu ära pööras ja välja saada oli, oi, raske.

Pealegi on mõni mees huvi pärast Tiibeti ajalugu uurinud. Täitsa lõpp. Kujutlete maksu ninale ja kõrvadele? Kui ei maksa, lõigatakse maha. Lugege, kuidas 1934 (!) peaministriga ümber käidi. Mina ei julge seda kirja pannagi. Lühidalt ja vihjeks, et võibolla ei käinud natsid seal kandis oma rassiteooriaid kinnitamas, vaid julmuse koolitust saamas. Mul hakkab praegugi halb.

No ja jooga on sport. Kõik.

Aga Krishna-rahvas ajab täitsa mõistlikku juttu. Sellised armsad ullikesed, nagu nad on. Ükskord, kui Tallinnas oli India fregatt ja linn täis šikke meremehi, võtsid neid oma sada küll salmidega sappa. Lahe oli.

Nii et mu usk on kindel ja võibolla selgem, kuigi otsingud jätkuvad.