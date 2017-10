Õigeusklike seas pahameelt tekitanud "Matilda" esilinastus möödus peaosatäitjateta

Paarkümmend palvetavat vene õigeusklikku, kelle arvates film solvab nende tundeid, "Matilda" esilinastust ei seganud. Küll aga ei julgenud nende surve tõttu Venemaale esilinastusele tulla peaosatäitjad saksa näitleja Lars Eidinger ja tema poola kolleeg Michalina Olszańska, vahendasid AK kultuuriuudised.

"See väike hulk inimesi, kes püüavad filmi vastu protesteerida ilma seda nägemata, on loonud müüdi, mis peletab inimesi meie riigist eemale. See ongi õudne. Selleni on viinud kõik need protestid. Normaalsed inimesed, kes suhtuvad Venemaasse lugupidamisega, kardavad siia tulla," rääkis režissöör Aleksei Utšitel.

Peaosalised tervitasid publikut videopöördumistega. Vaatajad võtsid aga suurejoonelise filmi hästi vastu.

Õigeusklike jaoks on solvav mõte, et pühal keisril võib olla intriig baleriiniga. Enamikule publikust jäi see süüdistus arusaamatuks.

Teisipäeval toimus filmi "Matilda" esilinastus Moskvas ning juba neljapäeval läheb see kinolevisse maailma ekraanidele, sealhulgas ka Eestis.