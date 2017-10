Jaan Ruusi postuumne kingitus paneb filmiteadlased ajusid ragistama

Filmi "Must teemant" sisu on tänaseni jäänud paljuski saladuseks. Toonase ajakirjanduse vahendusel on vaid teada, et tegu on lühikese tummfilmiga, mis on üles võetud Tartus. Tegijad ise kutsusid "Musta teemantit" Eesti esimeseks kultuurfilmiks, oma mälestustes on Oskar Nuut aga nimetanud seda Vene "Kuldseeria" abituks jäljenduseks. Filmi režissöör ja stsenarist oli Fjodor Ljubovski, operaator aga Tartu mees Jakob Sildnik. Peakangelasi kehastasid Fjodor Ljubovski ja Tiina Kapper. Nende väheste infokildudega teadmised "Musta teemanti" kohta piirdusidki.

Olukorda muutsid Jaan Ruusi materjalide hulgast leitud fotod filmist ja tummfilmi vahetekstid. Vahetekstid on aga nummerdamata, mistõttu tuleb filmiteadlastel veel nuputada, et saada teada, millest siis põneva pealkirjaga film ikkagi jutustas.

Samadelt tegijatelt linastus 1923. aastal ka veel teine film – "Vanaema kingitus". Tegu on sama ajastu ameerika komöödiaid matkiva jandiga, mis jutustab maapoisi seiklustest Tartu linnas, kaaslaseks vanaemalt päranduseks saadud lehm. Viimane tekitab linnakeskkonnas loomulikult rohkelt lõbusaid olukordi. Ka see linateos on hävinud, ent õnnekombel jutustati filmi põhitegevusliin ümber 1923. aasta Postimehes. Huvitavat lisainfot pakuvad aga Jaan Ruusi materjalide hulgast leitud 13 vaheteksti, nende seas algustiiter Fjodor Ljubovski nimega, üheksa aktide alguseid ja lõppe tähistavat vahetiitrit ja kaks versiooni vanaema kirjast, millega ilmselt film algab.

Mõlemad filmid valmisid filmitootmisettevõttes Regina-film, mille eestvedaja oli Tartu fotograaf Jakob Sildnik. "Must teemant" ja "Vanaema kingitus" jäidki Regina-filmi ainsateks suuremateks linateosteks. Jakob Sildnik tapeti 1973. aastal röövi käigus. Surma hetkel oli filmitegija 90-aastane. Põnevad materjalid andis Jaan Ruusile üle suure tõenäosusega Jakob Sildnik ise. Tänu Viive-Riina Ruusile jõudsid need nüüd filmiarhiivi.

Põnevaid avastusi esitletakse avalikkusele mängulises vormis UNESCO audiovisuaalpäeval, 27. oktoobril kell 16.00 Rahvusarhiivi filmiarhiivis.