Andrei Liimets: ei usu, et "Pihtimus" suudab korrata "Mandariinide" edu

Liimets arvas, et "Pihtimus" on tehniliselt väga hästi tehtud.

"Urushadze on ise nii lavastaja kui stsenaristi rollis. Mulle tundub, et ta saab lavastajana natukene paremini hakkama kui stsenaristina. /---/ Kõige tugevam osa sellest filmist on ilmselt hea tasakaalu leidmine nii temaatiliselt kui ka vormiliselt ilmaliku ja kirikliku vahel. /---/ Aga stsenaarium jääb natuke rohkem toppama. Mingisugune voog või pinge on sellest filmist puudu. Kes ootab "Mandariinide" intensiivset teemakäsitlust, siis "Pihtimus" on kindlasti oluliselt sissepoole pööratum," rääkis Liimets.

Ta lisas, et mitmed kaadrid filmis korduvad nii, et tekib küsimus, kas need on tehtud säästurežiimi huvides. "Ilmselt mõnda vaatajat hakkab see natukene rohkem häirima, mõnda natukene vähem."

"Ma tõtt-öelda ei usu, et "Pihtimus" suudab korrata "Mandariinide" edu. Just sellepärast, et see on introspektiivsem, rahulikum, ilmselt keerulisemalt mõistetav ja mingis tähenduses võib-olla vähem universaalne film, aga see on hästi suhteline. Samas need teemad kindlasti kõnetavad väga laia ringi."

Filmi sisututvustus:

Isa Giorgi saabub väikesesse mägikülla vaimulikuks. Inimeste kiriku juurde toomiseks hakkab ta külarahvale filme näitama. Peagi ilmneb, et kohalik muusikaõpetaja Lili sarnaneb filmistaar Marilyn Monroega – lähedasem tutvumine naisterahvaga paneb endisest filmimehest vaimuliku vagaduse tõsiselt proovile.