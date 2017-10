Raul Järg: mereäärse piirkonna arendamine on sisuliselt uue linnaosa loomine

Järg ütles, et tänane sadamaala ja kogu mereäärne piirkond on inimesele praktiliselt kasutamatu.

"Sinna lähevad, sealt tulevad, seal viibivad ainult need, kes parajagu lihtsalt peavad seal olema," sõnas ta, lisades, et ega ilmselt ka väga kiiresti midagi ei muutu.

Tallinna mereääre linnale avamisest on räägitud taasiseseisvumisest peale, aga siiani pole see realiseerunud. Arhitekt Martti Preem meenutas, mis on seda takistanud.

"See on muidugi detailplaneeringu viga või paratamatus, need massid, mis sinna nüüd tulevad – sadama poolt vaadates on mõned kitsad pilud jäänud vanalinnavaadetele, aga suures osas on see siiski n-ö uue, suhteliselt tuima massiiviga kaetud," tõdes Preem.

"Sinna on ehitatud büroohooneid, üksikuid kaubanduskeskusi, hotelle. Kaubanduskeskused näevad välja nagu äärelinnale omased suured mürakad. Pigem peaks see ruum muutuma kesklinlikuks," arvas ka Raul Järg.

Tema sõnul on väga oluline saavutada sotsiaalne ja funktsionaalne mitmekesisus.

"Tegemist on sisuliselt uue linnaosa loomisega."