Siim Nestor: Pia Frausis võiks rohkem midagi plahvatada

Muusikakriitik Siim Nestor tõdes "OP-is", et Pia Frausi uus album "Field Ceremony" üllatas teda esmalt sellega, et pärast nii pikka pausi pole toimunud suuri muutuseid. "Ta on ikkagi üsna samas vaos, võib-olla pisut rock'n'roll'im, aga üldiselt on nende muusika ikka selline ilus kardin, kus tuuleiilikesed puudutavad seda kangast ja tekitavad ilusaid meloodiaid."

"Maailma suures shoegaze'i ja dreampop'i valdkonnas on Pia Fraus oma jälje jätnud, neil on välismaal palju fänne ning neid antakse välja Jaapanis ja Ameerikas, kuid mul on tunne, et nad on ikkagi selles nišis," selgitas Nestor ja võrdles Pia Frausi Andres Rootsiga, kes on tuntud ainult laiemas bluusimaailmas.

Nestorile on Pia Fraus meeldinud enim siis, kui nad tegid muusikat Imandra Lake'i nime alt. "See tungis mu sisse sügavamale, tundus erilisem ja ka ilusam," ütles ta ja lisas, et Imandra Lake'i muusikaline kangas oli selline, mis mässis ta enda sisse ja vedas ta kaasa. "Pia Fraus ripub lihtsalt üsna leebelt seina ääres."

"Kui ma ise astuks Pia Frausi produtsenditoolile, siis seal võiks rohkem midagi plahvatada, mingid spasmid, karjed, plahvatused," nentis ta.

Muusik Janek Murd tõi samuti välja, et Pia Frausi värske kauamängiv oli küllalt ootuspärane. "Jätkas sealt, kus eelmised asjad pooleli jäid, nende evolutsioon on olnud rahulik ja loomulikult, kivi kivi haaval ennast üles ehitav," sõnas ta ja lisas, et samuti ei raba bänd millegi täiesti uuega. "Neil on alati olnud popmuusika element tugevalt sees, see on lihtsalt mattunud indie-udusse."

"Pia Frausi fenomen on kindlasti selles, et nad on olnud väga järjepidevad, oma stiili ja asja suurte muutusteta üleval hoidnud ning ma ei näegi, et neil oleks kõrval konkurente," kinnitas Murd. "Rein Fuks on kindlasti väga hea pophelilooja."