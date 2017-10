Draamateatris esietendub Tšehhovi "Ivanov" Uku Uusbergi lavastuses

Kolmekümnendates eluaastates Nikolai Ivanov on ummikus: "Mu mõtted on sassis, hinge peab kammitsas mingi loidus ja mul pole jõudu iseendast aru saada. Ma ei saa aru inimestest ega iseendast...". Tšehhovi silmis sümboliseeris Ivanovi isik tema kodumaa sotsiaalset allakäiku.

Lavastaja Uku Uusberg kasutab Tšehhovi kohta terminit "psühhofoonia".

"Mis see psühhofoonia mu jaoks siis tähendab? Ühes loos on palju elusid, kellel on igaühel oma saatus, ja kogu tervik on kirjutatud nii, et tekib ruumi iga tegelase välja arendamisele, polüfoonilist-psühhofoonilist dramaturgiat on võimalik lavastada nii, et ei saagi määratleda alati kindlat peategelast, vaid mingisugust tervikõhku, mille sammasteks on kõik tegelased," selgitab Uusberg.

Reedel esietendub "Ivanovi" kolmas käsitus Eesti Draamateatri laval, varasemad kaks, Maia Knebeli lavastus 1971. aastast ja Elmo Nüganeni 1992. aasta lavastus on mõlemad jätnud oma jälje Eesti teatrilukku.

Lavastaja Uku Uusberg. Kunstnik Lilja Blumenfeld (külalisena). Valguskunstnik Triin Suvi. Tõlkinud Ernst Raudsepp. Osades Indrek Sammul, Maria Peterson (Theatrum), Aivar Tommingas (Vanemuine), Guido Kangur, Ülle Kaljuste, Liisa Saaremäel, Kristo Viiding, Harriet Toompere, Raimo Pass, Mait Malmsten, Ita Ever, Lauri Kaldoja (külalisena), Pääru Oja, Indrek Kruusimaa (külalisena), Priit Põldma (külalisena), Christopher Rajaveer, Jüri Tiidus, Markus Luik, Norman Verte.