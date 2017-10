Parima noore ehtekunstniku stipendiumi pälvis Hanna-Maria Vanaküla

Ehtekunstnik ja õppejõud Kadri Mälk selgitas "Aktuaalses kaameras", et võitja Hanna-Maria Vanaküla on teise kursuse magistrant, kelle erihuvi on optiline klaas. "Ta on õppinud optomerist, kes on väga sihikindel kõigis töödes ja küllab mängis kaasa ka asjaolu, et ta oli eelmisel aastal ainsa eestlasena valitud Müncheni suurnäitusele Schmuck."

Noor Ehe 207 stipendiumi pälvinud kunstnik sõnas ise, et tema tööd võiksid olla rohkem galeriides. "Samas säilib ehetes juures ka alati kantav osa, neid annab kanda, kõik sõltub inimesest," lisas Vanaküla.

Lisaks peapreemiale anti välja ka südame eripreemia Jens Andreas Clausenile. Teravmeelsuse eripreemia läks kunstiakadeemia kunstitudengite rühmitusele Domestic Jewelry, kes vahendab oma loomingut Instagrami kaudu. Võitjad valiti välja 9 nominendi seast.

Noore Ehte stipendiumi antakse välja alates 2008. aastast. Preemiat välja anda fondi juhatusse kuuluvad Kadri Mälk (asutaja), Tanel Veenre, Piret Hirv ja Kadri Karro.

Eelnevatel aastatel on stipendiumi pälvinud ehtekunstnikud Ettel Poobus, Nils Hint, Urmas Lüüs, Sofia Hallik, Darja Popolitova, Maria Valdma ja Kätrin Beljaev.