Zaza Urushadze: lapsena meeldis mulle väga Marilyn Monroe

Peategelaseks on sel korral isa Giorgi, kes inimeste kirikusse meelitamiseks hakkab külarahvale filme näitama, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kohalik muusikaõpetaja Lili sarnaneb aga filmistaar Marilyn Monroega ning paneb endisest filmimehest vaimuliku vagaduse proovile.

Produtsent Ivo Felt ja režissöör Zaza Urushadze saabusid Gruusiast, kus 24. oktoobri õhtul näidati filmi esimest korda ka kodupublikule. 25. oktoobri õhtul toimub pidulik esilinastus Eestis.

"Pihtimuses" saavad kokku vana Hollywood ning idülliline gruusia külaelu. "Lapsena meeldis mulle väga film "Some like it hot" ja Marilyn Monroe, aga kust inspiratsioon täpselt tuleb, ei oska ma öelda," sõnas filmi režissöör Zaza Urushadze ja tõdes, et ilmselt ikka lapsepõlvest.

Maalilise kaameratöö ja aeglase tempoga film tõmbab vaataja vaikselt, aga järjekindlalt endasse, avades kildhaaval pealtnäha süütute karakterite pahed ja nõrkused. "Hoolimata sellest, et filmi peategelane on vaimulik ja tegevus toimub väikeses külas, kus pole isegi internetti, ei ole see film religioonist ja vaimulikest," tõdes lavastaja ja kinnitas, et linateos räägib inimestest koos oma inimlike nõrkustega, mis pakub talle rohkem huvi.

Ivo Felt ütles, et Gruusias on hea filmi teha ning Zaza Urushadzega käib neil juba mõttevahetus järgmise filmi teemal. "Pihtimuses" näeb produtsent aga inimlikku lugu, mis võiks kõigile korda minna.

Kui Ivo Feldi ja Zaza Urushadze eelmine koostööfilm "Mandariinid" tõi Eestile esimese Oscari-nominatsiooni, siis "Pihtimus" on praeguseks linastunud juba kahel mainekal filmifestivalil. Maailmaesilinastus toimus Varssavis ning seejärel näidati filmi Aasia hinnatuimal filmifestivalil Busanis.