Sten Eltermaa Brüsseli prelüüd avab näitusesarja "Noor Tartu"

Ilmārs Šlāpins: „Inimesed, kes kirjutavad Lätis vene keeles on Kremli-meelsemad kui Venemaa venelased. See eri tüüpi venelaste omavaheline põrkumine siin Lätis oli huvitav olukord.“

Vana, nooruslik ja kultuslik peosari Beats From The Vault, mis pakub tumedamat elektroonikat nii elusana, surnuna kui asjadelt, põimis seks puhuks stringid Teater NO99 lavastusega "Unistajad".

Intervjuu viis läbi ja toimetas Heiti Kulmar, näituse teemasid käsitleva artikli autor on vabakutseline kuraator ja kriitik Jekaterina Shcherbakova. Kataloogi kujundajaks on Jaan Evart. Tõlge ja keeletoimetus Martin Luigalt. Trükis ilmub eesti ja inglise keeles.

Foto- ja installatsiooninäitus "Brüsseli prelüüd" ühendab ja arendab edasi Eltermaa varasemaid projekte: fotoseeriat "In Limbo" ja "Hüdrostaatilised objektid". Näituse avamisel on võimalus kohtuda kunstnikuga ning artist talk´il temaga vestelda.

Sten Eltermaa näitus toob külastaja ette Brüsselis valitsushooneid koondava Eurokvartali arhitektuuri võimujooned ja vastuolulisuse. Võõrandunud modernistlike administratiivhoonete anonüümne arhitektuur on aina aktuaalsemaks saamas ka koduses Eestis, kuhu kerkivad samuti üksteise järel pilvelõhkujad, superministeeriumid ja peakontorid. Brüsseli Eurokvartalit iseloomustavad klaasfassaadid, postmodernsed vormi- ja materjalimängud ja neutraalsust ning avatust taotlev arhitektuur. Samas on selle osaks ka suletud tsoonid, kõike ning kõiki jälgivad ja salvestavad videokaamerad ning hambuni relvastatud sõjaväepatrullid, kes tänavatel ümbrust kontrollivad.

See on esimene muuseumidebüüt näitusesarjas "Noor Tartu", mille eesmärk on pakkuda Tartuga seotud noortele kunstnikele võimalust esitleda oma loomingut kunstimuuseumis ja saada professionaalne produktsioonikogemus.

