Tallinnas algas heliüleste tasandite muusikafestival "Üle heli"

Üle Heli peaesinejateks käesoleval aastal on piirideületaja Jimi Tenor Soomest, eksootilisi rütme masinamuusikaga kombineeriv Ninos du Brasil Itaaliast ja seekord suures mahus uudisloomingut esitav Eesti filharmoonia kammerkoor.

Festivali korraldaja Aivar Tõnso rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et festivali iseloomustab stiilideülene lähenemine. "Üle Heli puhul on omane, et on lähenetud kõigele heli ja ümbritseva suhte kaudu. Muusika üksinda ei ole niivõrd kõnekas, kuivõrd, millises kontekstis see muusika kõlab," selgitas ta.

Unikaalse sündmusena leiab esmakordselt Eestis aset Algorave ning lisaks traditsioonilistele kontsertidele sisaldab festivali programm mitmeid installatiivses vormis kogetavaid sündmuseid.

Festivali jooksul, 26.-28.oktoobrini on võimalik Loewenschede tornis näha ja kuulda helikunstnike duo SSSS (Sten Saarits ja Sven Sosnitski) installatsiooni "Coil". Sten Saarits ja Sven Sosnitski katsetavad heliruumide ja helivormidega, et leida kuulajaid proovile panevaid akustilisi kogemusi. Teoses ei ole ühtegi eelsalvestatud heli, kogu kuuldav helimaastik tekib heliseadmetest endist, mida võimendavad ja toidavad ruumi akustilised omadused, kuulajate kohalviibimine ning paiknemine ruumis.

Valitud festivalil osalevate muusikute mõtetega helist ja ruumist saab tutvuda lühivideotest "Üle Heli" YouTube'i kanalis.