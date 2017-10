Muuseumide infosüsteemist kadus üleöö 200 000 Eesti Rahva Muuseumi fotot

Kustutamise põhjustas ERM-i ja kultuuriministeeriumi vahel tekkinud arusaamatus ja kadunud pildid jõuavad peagi andmebaasi tagasi, aga esialgu oli segadust palju, kirjutas Eesti Päevaleht.

MuIS on veebipõhine töökeskkond, mis on mõeldud muuseumikogude haldamiseks ja riigivara üle arvestuse pidamiseks.

Kultuuriministeeriumis MuIS-iga tegelev kultuuriväärtuste osakonna peaspetsialist Kadri Nigulas selgitas, et ministeerium tegi infosüsteemist liiga väikeste ja asendamist vajavate fotode väljavõtte ning saatis need ka muuseumidele. „Neli muuseumi – Eesti Rahva Muuseum, meremuuseum, teatri- ja muusikamuuseum ning piimandusmuuseum – avaldasid seepeale soovi, et kõne all olnud väikesed fotod MuIS-ist eemaldataks,” selgitas Nigulas.

Kultuuriministeerium palub vabandust kõigilt, kelle töö ootamatu „arenduse” tõttu seisma jäi. „Meil on väga kahju ja tuleb tunnistada, et me ei osanud seda oodata, sest muudatus puudutas pilte ainult osaliselt ja plaan ei olnud neid püsivalt eemaldada, vaid muuseumide poolt parematega asendada,” lausus Nigulas.

Ta kinnitas, et kõik MuIS-is olnud andmed on alles ja Eesti Rahva Muuseumi fotod laaditakse süsteemi tagasi.