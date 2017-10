Arvustus. Uus zooloogia

Ärge ehmuge, et see raamat on nii õhuke. 1967. aasta väljaanne, mille taastrükk see on, oli ülepea vaid 16 lehekülge. See oli tollal, enne veeuputust ja Nibiru lahkumist kaugemasse kosmosesse, üsna tavaline pruuk, et muinasjutt anti välja ühe raamatuna. Mis järelikult ei saanudki paks olla. Ei ole need Okasroosikesed, Pöial-Liisid just eriti korpulentsed. Ammugi siis Mukk, too väike.

Pildid olid ehk isegi tähtsamad. Mis olid ikka üliilusad. Kuigi paber oli selline, mida parajasti fondidest eraldatud oli. Kaaned olid pehmed, raamat nagu suurusehulluses vihik. Võis päris ära kuluda.

Mäletasin juttu, aga ei mäletanud, kuidas see välja nägi, eks tuli siis järgi kaeda. Hirmsasti tegi nalja, vanal versioonil on kaanele joonistatud tiiger. Kes esiteks Aafrikas ei elutse ega siin muinasjutus tegutse.

Nojah, asjast kah. Minuvanused teavad uduselt, millest jutt, kõike tõesti ei mäletanud. Tore oli meelde tuletada. Kas see kodus olemas oli, ka ei mäleta, võibolla tuli raamatukogust tuua või kellegi pareminivarustatu man külas olles ära neelata.

Siin on uued pildid ja kunstnikule enne tellimust ikka teksti ka näidatud. Nii et kõik loomad korrektsed. Kui lugu millegagi võrrelda, siis võiks see olla ka reportaaž uue kaubanduskeskuse avamiselt, kus sel puhul allahindlus. Uimased peavad leppima sellega, mis teistest järele jääb. Ja kes kohale tulla ei julge, nagu peategelane jänes, telligu omale saba netist.

Milleks seda raamatut tarvitada, arvan, suurepärane riistapuu lapsele lugemist õpetada. Vaatab ilusaid pilte, ehk siis hakkavad ka tähed meelde jääma, et ei peaks ootama, kuni vaevatud vanem tuleb voodi kõrvale ja ette loeb. Siis tekib ju see jama, et ta, sinder, hoiab raamatut oma käes ja lapsuke pilte vaadata ei saa. Võibolla ongi see sedasorti ühe muinasjutu raamatute kõige suurem mõte. Saada lugemise maailma üks sõltlane manu, mõistate, tänaval on sel teemal juba jutud lahti.

Endale, vanainimesele, on magus nostalgia. Õhtu ja akna taga pime, aga sul on uus raamat läbi uurida, läbi veerida. Oh, olid ajad.

Nii et igati üks armas asi ja vägagi soovitatav.

Muide, karu ja hunt elavad Aafrikas küll.